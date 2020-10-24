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Матч ФК Шериф - ФК Флорешты.

Новый рекорд "Шерифа": 15 побед в национальном дивизионе

© Photo : Юлия Сорокопуд
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201024/32152950/novyy-rekord-sherifa-15-pobed-v-natsionalnom-divizione.html

Тираспольский клуб, в качестве тренера, вывел на домашний матч против ФК "Флорешты" Виктор Михайлов.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В 16-м туре чемпионата Молдовы "Шериф" разгромил "Флорешты" с сухим счетом. Тираспольский клуб на поле вывел и.о. главного тренера Виктор Михайлов. Напомним, с хорватским специалистом Зораном Зекичем контракт расторгнут.

Зоран Зекич.
© Photo : FC Sheriff
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Первые полчаса на Малой Арене спорткомплекса "Шериф" было тихо. Но разница в классе – очевидный факт. Колумбийский нападающий и лучший бомбардир чемпионата Фрэнк Кастанеда открыл счет на 31-й минуте матча. Удвоил преимущество во втором тайме греческий легионер Димитриос Коловос. До конца матча здорово приложился к разгрому вышедший на замену Андрей Близниченко. Украинский полузащитник оформил хет-трик. В итоге крупная победа "Шерифа" - 5:0.

И.о. главного тренера тираспольчан Виктор Михайлов остался довольным игрой. По его словам, футболисты показали желание играть и добиваться результата.

"Шериф" продолжает уверенно лидировать в национальном розыгрыше. У тираспольского клуба 15 побед в 15-ти матчах. Беспроигрышная серия и 45 очков в активе.

На втором месте оргеевский "Милсами", который обыграл лозовский "Кодру" со счетом 4:1.

Следующую игру "Шериф" проведет 28 октября против рыбницкой "Искры". Это будет матч 1/8 Кубка Молдовы.

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