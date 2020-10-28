Кубковая футбольная среда: 13:0 в Терновке и камбэк в Тирасполе

Сегодня определились все четвертьфиналисты Кубка Молдовы по футболу. Судьбу путевки в ¼ каждая пара решала в одном единственном матче.

ТИРАСПОЛЬ, 28 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Кубок Молдовы в виде 1/8 финала – это зачастую футбольный мезальянс. Например, "Динамо-Авто", клуб из молдавской "вышки", сегодня в Терновке принимал команду низшего дивизиона "Сокол" Копчак. В итоговом протоколе имена авторов голов занимают четыре строчки. В активе автомобилистов дубли Артема Федорова, Вадима Паиреля и еще 9 безответных голов. 13:0. Так бывает, когда встречаются команды разного уровня. В ¼ "Динамо-Авто" сыграет с аутсайдером национального дивизиона "Кодру". Клуб из Лозова вчера обыграл "Кагул-2005" (дивизион В).

В Тирасполе на Малой Арене спорткомплекса "Шериф" разворачивались события поострее. Приднестровское дерби. Хозяева поля против "Искры". Чемпион Молдовы против команды Дивизиона А. Разница в классе, но первый гол оформил рыбничанин Ефим Тулук. Однако, гости не удержали преимущество. Евгений Глига восстановил статус-кво. А Кестон Жульен оформил победный гол и спас желто-черных от серии пенальти. 2:1, "Шериф" идет дальше.



В четвертьфинале желто-черные сойдутся с оргеевским "Милсами", который вчера разгромил ФК "Виктория" - 7:1.

"Битва" в Терновке. © Sputnik / Юлия Сорокопуд

Матч 1/8 Кубка Молдовы в Тирасполе. © Sputnik / Юлия Сорокопуд 1 / 2 © Sputnik / Юлия Сорокопуд "Битва" в Терновке.

Ближе к финальной стадии уровень участников подровнялся. Остались только клубы национального дивизиона.

Все пары ¼ Кубка Молдовы выглядят так:

"Флорешты" - "Петрокуб"

"Шериф" - "Милсами"

"Динамо-Авто" - "Кодру"

"Сф.Георге" - "Сперанца"

Четвертьфиналисты встретятся уже в следующем сезоне. Матчи запланированы на 20-21 апреля 2021 года. Даты пока примерные.

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