Определен список вызванных в сборную Молдовы на матчи с Россией, Грецией и Косово

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Главный тренер молдавской сборной по футболу Энгин Фират объявил расширенный состав команды на предстоящие матчи против сборных России, Греции и Косово. В список вызванных в команду игроков вошли 29 человек, 20 из которых выступают в зарубежных клубах.
Список вызванных в сборную футболистов
Вратари: Алексей Кошелев ("Фортуна", Нидерланды), Станислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Николай Каланча (сурученский "Сфынтул Георге"), Николай Чеботарь ("Петролул", Румыния).
Защитники: Игорь Армаш ("Волунтарь", Румыния), Олег Рябчук ("Пасуш де Феррейра", Португалия), Александр Епуряну ("Истанбул", Турция), Артур Крачун ("Гонвед", Венгрия), Даниел Думбравяну ("Дженоа", Италия), Ион Жардан и Серджиу Платика (оба хынчештский "Петрокуб"), Вячеслав Посмак (тираспольский "Шериф"), Константин Богдан (оргеевский "Милсами").
Нападающие: Ион Николаеску ("Дунайска Стреда", Словакия), Виталий Дамашкан ("Валвейк", Нидерланды), Александр Бойчук ("Академика", Румыния), Раду Гынсарь ("Крылья Советов", Россия).
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>