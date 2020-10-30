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Матч между сборными Молдовы и России в отборе на Евро-2016

Определен список вызванных в сборную Молдовы на матчи с Россией, Грецией и Косово

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (119)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201030/32222958/opredelen-spisok-vyzvannykh-v-sbornuyu-moldovy-na-matchi-s-rossiey-gretsiey-i-kosovo.html

Наставник молдавской команды включил в расширенный состав всего девять футболистов, выступающих во внутреннем чемпионате, два десятка играют за рубежом.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Главный тренер молдавской сборной по футболу Энгин Фират объявил расширенный состав команды на предстоящие матчи против сборных России, Греции и Косово. В список вызванных в команду игроков вошли 29 человек, 20 из которых выступают в зарубежных клубах.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Товарищеский матч со сборной России пройдет 12 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Спустя три дня на этой же арене молдавский сборники сыграют в Лиге наций с греками, а 18 ноября им предстоит выезд в Приштину.

Список вызванных в сборную футболистов

Вратари: Алексей Кошелев ("Фортуна", Нидерланды), Станислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Николай Каланча (сурученский "Сфынтул Георге"), Николай Чеботарь ("Петролул", Румыния).

Защитники: Игорь Армаш ("Волунтарь", Румыния), Олег Рябчук ("Пасуш де Феррейра", Португалия), Александр Епуряну ("Истанбул", Турция), Артур Крачун ("Гонвед", Венгрия), Даниел Думбравяну ("Дженоа", Италия), Ион Жардан и Серджиу Платика (оба хынчештский "Петрокуб"), Вячеслав Посмак (тираспольский "Шериф"), Константин Богдан (оргеевский "Милсами").

Инаугурация спортивной арены Ла Извор
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Полузащитники: Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Евгений Кочук ("Сабах", Азербайджан), Вадим Рацэ ("Киндия", Румыния), Михай Каймаков ("Олимпия", Словения), Дан Спэтару ("Ноа", Армения), Евгений Чеботару ("Академика", Румыния), Кристиан Дрос ("Спартак", Латвия), Андрей Кожокарь и Дан Тарас (оба хынчештский "Петрокуб"), Александр Белоусов (тираспольский "Динамо-Авто"), Александр Осипов (ФК "Флорешты").

Нападающие: Ион Николаеску ("Дунайска Стреда", Словакия), Виталий Дамашкан ("Валвейк", Нидерланды), Александр Бойчук ("Академика", Румыния), Раду Гынсарь ("Крылья Советов", Россия).

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Тема:
Будни молдавского футбола (119)

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