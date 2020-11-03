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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

Определились хозяева поля в четвертьфинальных матчах Кубка Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201103/32314285/opredelilis-soperniki-na-matchakh-chetvertfinala-kubka-moldovy.html

Пары соперников образовались после игр 1/8 финала в соответствии с сеткой розыгрыша турнира этого года.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В Федерации футбола Молдовы состоялась жеребьевка принимающих команд в четвертьфинале Кубка Молдовы 2020/21 годы (на этом этапе, как и ранее, играется лишь один матч). На мероприятии присутствовали представители 8 заинтересованных клубов.

"Право проведения матчей на своих полях получили "Флорешть", "Шериф", "Динамо-Авто" и "Сфынтул Георге", - отметили в федерации.

 Пары соперников образовались ранее, после игр 1/8 финала - в соответствии с сеткой розыгрыша турнира.

Сетка розыгрыша Кубка Молдовы по футболу
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Сетка розыгрыша Кубка Молдовы по футболу.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Таким образом, путевки в полуфинал разыграют клубы: "Флорешть" – "Петрокуб" (Хынчешты), "Шериф" (Тирасполь) – "Милсами" (Орхей), "Динамо-Авто" (Тирасполь) – "Кодру" (Лозова), " Сфынтул Георге" (Суручены) – "Сперанца" (Ниспорены).

Матчи четвертьфинала Orange Moldova Cup будут сыграны 20 и 21 апреля 2021 года.

Точная дата и время каждой из игр будут определены позже.

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Теги:
жеребьевка, матчи, футбол


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