Определились хозяева поля в четвертьфинальных матчах Кубка Молдовы

Пары соперников образовались после игр 1/8 финала в соответствии с сеткой розыгрыша турнира этого года.

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В Федерации футбола Молдовы состоялась жеребьевка принимающих команд в четвертьфинале Кубка Молдовы 2020/21 годы (на этом этапе, как и ранее, играется лишь один матч). На мероприятии присутствовали представители 8 заинтересованных клубов.

"Право проведения матчей на своих полях получили "Флорешть", "Шериф", "Динамо-Авто" и "Сфынтул Георге", - отметили в федерации.

Пары соперников образовались ранее, после игр 1/8 финала - в соответствии с сеткой розыгрыша турнира.

Таким образом, путевки в полуфинал разыграют клубы: "Флорешть" – "Петрокуб" (Хынчешты), "Шериф" (Тирасполь) – "Милсами" (Орхей), "Динамо-Авто" (Тирасполь) – "Кодру" (Лозова), " Сфынтул Георге" (Суручены) – "Сперанца" (Ниспорены).

Матчи четвертьфинала Orange Moldova Cup будут сыграны 20 и 21 апреля 2021 года.

Точная дата и время каждой из игр будут определены позже.

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