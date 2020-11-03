Определились хозяева поля в четвертьфинальных матчах Кубка Молдовы

Пары соперников образовались после игр 1/8 финала в соответствии с сеткой розыгрыша турнира этого года.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В Федерации футбола Молдовы состоялась жеребьевка принимающих команд в четвертьфинале Кубка Молдовы 2020/21 годы (на этом этапе, как и ранее, играется лишь один матч). На мероприятии присутствовали представители 8 заинтересованных клубов.
"Право проведения матчей на своих полях получили "Флорешть", "Шериф", "Динамо-Авто" и "Сфынтул Георге", - отметили в федерации.
Пары соперников образовались ранее, после игр 1/8 финала - в соответствии с сеткой розыгрыша турнира.