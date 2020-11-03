Матч Молдова-Россия: все что нужно знать перед игрой

Товарищеская встреча между молдавскими и российскими футболистами была запланирована еще на март 2020 года, но ее пришлось перенести из-за начавшейся пандемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Сборные Молдовы и России по футболу сыграют контрольный матч 12 ноября в Кишиневе на стадионе "Зимбру".

Обе команды ведут подготовку к официальным поединкам в Лиге Наций УЕФА. Соперники сильно разнятся по своей позиции в рейтинге ФИФА: Молдова на 175-м месте, а Россия - 34-м.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не пресс-конференции высказался о важности предстоящей игры.

"Матч необходим, потому что это официальная дата УЕФА. Это наша обязанность выполнять программу. Эта игра на уровне сборных, она дает свои плюсы в плане рейтинга. Можно и в тактическом плане какие-то нюансы отрабатывать. Но мы не знаем, кто в каком состоянии будет, есть возможность проверить одного-двух футболистов. Вопросов много, и нельзя ответить на них сегодня, потому что игра состоится 12 ноября. Забегать вперед сегодня мы не будем", - отметил специалист.

© Sputnik / Евгения Новоженина Станислав Черчесов.

По его словам, тренерский штаб планирует изучать манеру игры молдавских футболистов.

"Сборную Молдовы будем изучать, их состав уже известен, и в него добавились пару опытных игроков, которых в команде не было давно. Анализ соперников идет, ситуация здесь проще. Надо свои игры успеть разобрать, потому что на сборе мы настолько часто играем, что предыдущую игру не успеваем с командой основательно проанализировать", - сказал Черчесов.

Состав сборной Молдовы

Главный тренер молдавских футболистов Энгин Фират объявил расширенный состав команды. В список вошли 29 человек, 20 из которых выступают в зарубежных клубах.

© Photo : FMF Главный тренер сборной Молдовы по футболу, турецкий специалист Энгин Фират.

Вратари: Алексей Кошелев ("Фортуна", Нидерланды), Станислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Николай Каланча (сурученский "Сфынтул Георге"), Николай Чеботарь ("Петролул", Румыния).

Защитники: Игорь Армаш ("Волунтарь", Румыния), Олег Рябчук ("Пасуш де Феррейра", Португалия), Александр Епуряну ("Истанбул", Турция), Артур Крачун ("Гонвед", Венгрия), Даниел Думбравяну ("Дженоа", Италия), Ион Жардан и Серджиу Платика (оба хынчештский "Петрокуб"), Вячеслав Посмак (тираспольский "Шериф"), Константин Богдан (оргеевский "Милсами").

Полузащитники: Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Кэтэлин Карп ("Уфа", Россия), Евгений Кочук ("Сабах", Азербайджан), Вадим Рацэ ("Киндия", Румыния), Михай Каймаков ("Олимпия", Словения), Дан Спэтару ("Ноа", Армения), Евгений Чеботару ("Академика", Румыния), Кристиан Дрос ("Спартак", Латвия), Андрей Кожокарь и Дан Тарас (оба хынчештский "Петрокуб"), Александр Белоусов (тираспольский "Динамо-Авто"), Александр Осипов (ФК "Флорешты").

Нападающие: Ион Николаеску ("Дунайска Стреда", Словакия), Виталий Дамашкан ("Валвейк", Нидерланды), Александр Бойчук ("Академика", Румыния), Раду Гынсарь ("Крылья Советов", Россия).

© Sputnik / Miroslav Rotari Сборная Молдовы.

Состав сборной России

Станислав Черчесов вызвал на контрольный матч с Молдовой 28 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Роман Евгеньев ("Динамо" Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Краснодар").

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА Москва), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба - "Динамо" Москва), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черышев ("Валенсия" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак" Москва).

Также в резервный список вошли еще 6 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Вратарь: Сослан Джанаев ("Сочи").

Защитник: Александр Жиров ("Зандхаузен" Германия).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва),

Нападающий: Федор Смолов ("Локомотив" Москва).

© Sputnik / Владимир Астапович Сборная России.

История противостояния

Первым очным поединком национальных сборных Молдовы и России стала товарищеская игра, которая прошла на ныне несуществующем "Республиканском стадионе" в Кишиневе 4 июня 2000 года. Тогда россияне одержали верх со счетом 1:0.

Еще две встречи состоялись в рамках отбора на Евро-2016. Первая из них прошла 12 октября 2014 года на "Открытие Арене" и неожиданно завершилась вничью. На гол Артема Дзюбы (73-я минута) сборная Молдовы ответила мячом Александра Епуряну (75-я минута).

Российская команда, в свою очередь, сумела выиграть тяжелый для себя выездной поединок, состоявшийся в рамках той же квалификации 9 октября 2015-го. В составе россиян отличились Сергей Игнашевич (58-я минута) и Артем Дзюба (79-я минута). Гол престижа сборной Молдовы забил Евгений Чеботару (85-я минута).

Футбол. Отборочный ЧЕ-2016. Матч Россия - Молдова. © Sputnik / Рамиль Ситдиков

Футбол. Отборочный ЧЕ-2016. Матч Россия - Молдова. © Sputnik / Рамиль Ситдиков

Футбол. Отборочный ЧЕ-2016. Матч Россия - Молдова. © Sputnik / Михаил Воскресенский

Матч между сборными Молдовы и России в отборе на Евро-2016. © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч между сборными Молдовы и России в отборе на Евро-2016. © Sputnik / Miroslav Rotari

Матч между сборными Молдовы и России в отборе на Евро-2016. © Sputnik / Miroslav Rotari

Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2016. Молдова - Россия. © Sputnik / Виталий Белоусов

Футбол. Отборочный матч ЧЕ-2016. Молдова - Россия. © Sputnik / Виталий Белоусов

Футбол. Кубок чемпионов Содружества. Матч Россия - Молдова. © Sputnik / Алексей Даничев

Футбол. Кубок Содружества - 2016. Финал. Матч Россия - Молдова. © Sputnik / Игорь Руссак

Футбол. Лига Европы. Матч "Анжи" - "Шериф". © Sputnik / Виталий Белоусов

Футбол. Лига Европы. Матч "Анжи" - "Шериф". © Sputnik / Виталий Белоусов

Футбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Шериф". © Sputnik / Александр Вильф

Футбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Шериф". © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. Лига Европы. Матч "Локомотив" - "Шериф". © Sputnik / Алексей Филиппов 1 / 15 © Sputnik / Рамиль Ситдиков Футбол. Отборочный ЧЕ-2016. Матч Россия - Молдова.

Довольно часто встречаются молодежные сборные наших стран на Кубке Содружества.

Кроме того, пути представителей Молдовы и России пересекались и еврокубках. Всем запомнились игры тираспольского "Шерифа", который в Лиге Европы играл с махачкалинским "Анжи" (тогда в составе махачкалинцев был молдавский защитник Александр Епуряну) и московским "Локомотивом" (братья Миранчуки сейчас - основа сборной России).

Место, где пройдет матч

Игра состоится на стадионе "Зимбру". В последние годы все важные матчи сборной проходят именно на этой арене.

Стадион открылся 20 мая 2006 года. Именно в этот день кишиневский ФК "Зимбру" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" – 1:1.

После строительства арена стала домашней для кишиневского "Зимбру". Спустя какое-то время свои игры на арене стала проводить другая столичная команда – "Дачия" (до строительства арены в Спее). Кроме того, эта арена была основной для национальной сборной страны.

© Sputnik / Yana Zaharova Стадион "Зимбру".

С июня 2016 года Молдавская федерация футбола стала администрировать стадион "Зимбру". Соглашение рассчитано на 10 лет. МФФ взяла на себя обязательства и ответственность перед международными футбольными структурами по обновлению арены, чтобы она могла принимать соревнования самого высокого международного уровня.

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