23:19 05 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD17.18
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
LIVE:
Сборная России.

Когда сборная России начнет подготовку к матчу с Молдовой

© Sputnik / Anton Denisov
Спорт
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201105/32345586/kogda-sbornaya-russia-nachnet-podgotovku-k-matchu-s-moldova.html

Матч двух сборных все ближе: Российский футбольный союз опубликовал график подготовки к контрольному поединку.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Сборная России по футболу начнет подготовку к матчу с командой Молдовы 8 ноября.

Матч между сборными Молдовы и России в отборе на Евро-2016
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кто вызван в сборную Молдовы на матчи с Россией, Грецией и Косово

Именно в этот день главный тренер Станислав Черчесов проведет первую тренировку с игроками. 

Как сообщили в Российском футбольном союзе (РФС), перед игрой россияне успеют провести четыре совместных занятия.

Ключевой сбор пройдет 11 ноября, на этот же день запланирована предыгровая тренировка.

"11 ноября в 13.30 состоится онлайн пресс-конференция главного тренера и игрока из команды. Затем в этот день спортсмены вылетят в Кишинев", - говорится на сайте РСФ.

После игры команда проведет восстановительные занятия на поле в молдавской столице, а затем в тот же день отправится в Турцию. 

Матч Молдова - Россия 

Игра между футболистами Молдовы и России пройдет 12 ноября в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Предстоящая встреча будет иметь статус "контрольной", поскольку обеим командам в дальнейшем предстоят важные матчи в Лиги Наций УЕФА. 

У Молдовы в расписании этого турнира поединки с Грецией (15 ноября) и Косово (18 ноября). Россия в эти же дни сыграет с турками и сербами. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Чемпионат Европы по футболу: стыковые матчи могут перенести на будущий год
Молдавская футболистка стала чемпионкой Белоруссии по футболу
Проект Федерации футбола Молдовы: в Гагаузии появился еще один футбольный класс


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре.
Фото – Как в России отметили День народного единства
Видео: кто они, кандидаты, вышедшие во второй тур выборов президента Молдовы
Видео: кто они, кандидаты, вышедшие во второй тур выборов президента Молдовы
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться