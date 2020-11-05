Когда сборная России начнет подготовку к матчу с Молдовой

Матч двух сборных все ближе: Российский футбольный союз опубликовал график подготовки к контрольному поединку.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Сборная России по футболу начнет подготовку к матчу с командой Молдовы 8 ноября.

Именно в этот день главный тренер Станислав Черчесов проведет первую тренировку с игроками.

Как сообщили в Российском футбольном союзе (РФС), перед игрой россияне успеют провести четыре совместных занятия.

Ключевой сбор пройдет 11 ноября, на этот же день запланирована предыгровая тренировка.

"11 ноября в 13.30 состоится онлайн пресс-конференция главного тренера и игрока из команды. Затем в этот день спортсмены вылетят в Кишинев", - говорится на сайте РСФ.

После игры команда проведет восстановительные занятия на поле в молдавской столице, а затем в тот же день отправится в Турцию.

Матч Молдова - Россия

Игра между футболистами Молдовы и России пройдет 12 ноября в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Предстоящая встреча будет иметь статус "контрольной", поскольку обеим командам в дальнейшем предстоят важные матчи в Лиги Наций УЕФА.

У Молдовы в расписании этого турнира поединки с Грецией (15 ноября) и Косово (18 ноября). Россия в эти же дни сыграет с турками и сербами.

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