На каждое кресло по игрушке: матч Молдова-Россия пройдет необычно

Из-за пандемии встреча молдавских и российских футболистов пройдет без зрителей, но организаторы придумали красивую акцию, которая порадует детей.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Товарищеский матч между сборными Молдовы и России будет особенным: зрителями встречи станут плюшевые игрушки, которые молдавские болельщики из разных уголков республики подарят детям из социально уязвимых семей и центров размещения. Об этом сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ).

После поединка двух сборных игрушки соберут и подарят малышам к Рождеству.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FMF (@fmfmoldova) 6 Ноя 2020 в 6:00 PST

Сборная России по футболу начнет подготовку к матчу с командой Молдовы 8 ноября.

Как сообщили в Российском футбольном союзе (РФС), перед игрой россияне успеют провести четыре совместных занятия.

"11 ноября в 13.30 состоится онлайн пресс-конференция главного тренера и игрока команды. Затем в этот день спортсмены вылетят в Кишинев", - говорится на сайте РСФ.

После игры футболисты проведут восстановительные занятия на поле в молдавской столице, а затем в тот же день отправятся в Турцию.

Матч Молдова - Россия

Поединок сборных Молдовы и России пройдет 12 ноября в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Предстоящая встреча будет иметь статус "контрольной игры", поскольку обеим командам в дальнейшем предстоят важные матчи в Лиге наций УЕФА.

У Молдовы в графике - поединки с Грецией (15 ноября) и Косово (18 ноября). Россия в эти же дни сыграет с турками и сербами.

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