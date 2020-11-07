На каждое кресло по игрушке: матч Молдова-Россия пройдет необычно

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Товарищеский матч между сборными Молдовы и России будет особенным: зрителями встречи станут плюшевые игрушки, которые молдавские болельщики из разных уголков республики подарят детям из социально уязвимых семей и центров размещения. Об этом сообщили в Молдавской федерации футбола (МФФ).
После поединка двух сборных игрушки соберут и подарят малышам к Рождеству.
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Сборная России по футболу начнет подготовку к матчу с командой Молдовы 8 ноября.
Как сообщили в Российском футбольном союзе (РФС), перед игрой россияне успеют провести четыре совместных занятия.
"11 ноября в 13.30 состоится онлайн пресс-конференция главного тренера и игрока команды. Затем в этот день спортсмены вылетят в Кишинев", - говорится на сайте РСФ.
После игры футболисты проведут восстановительные занятия на поле в молдавской столице, а затем в тот же день отправятся в Турцию.
Матч Молдова - Россия
Поединок сборных Молдовы и России пройдет 12 ноября в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Предстоящая встреча будет иметь статус "контрольной игры", поскольку обеим командам в дальнейшем предстоят важные матчи в Лиге наций УЕФА.
У Молдовы в графике - поединки с Грецией (15 ноября) и Косово (18 ноября). Россия в эти же дни сыграет с турками и сербами.
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