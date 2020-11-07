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Анастасия Никита

Видео: Анастасия Никита обещает новые победы после бронзы в Польше

© Photo : United World Wrestling
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201107/32366646/video-anastasia-nichita-obeschaet-novye-pobedy-posle-serebra-v-poland.html

Международный турнир Poland Open - первое соревнование для молдавской спортсменки Анастасии Никиты после объявления пандемии. Она вышла на ковер спустя 10 месяцев после победы на чемпионате Европы, где стала первой обладательницей золота из Молдовы в этом виде спорта.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik, Штефан Урсу. В Польше подопечная Тудора Кырлана Анастасия Никита не сумела подняться на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 57 килограммов, но завоевала бронзу. 

Игорь Додон и Анастасия Никита
© Photo : Facebook / Igor Dodon
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Никита начала ударно - 10:0 с испанкой Грасиелой Санчес. Но уже в следующем круге спортсменка из Молдовы уступила венгерке Эмес Барке (8:8), чемпионке Европы 2019 года.

После Никиту ждал поединок с турчанкой Бедихой Гюн, а в схватке за бронзу молдавская спортсменка сразилась с Матид Ривьер (9:5).

Анастасии Никите 21 год. За свою спортивную карьеру она завоевала уже 16 наград и стала единственной в женской молдавской команде по борьбе, кто пробился на Олимпийские игры в Токио. Никита призналась, что осталась недовольна своим результатом на турнире в Польше.

"Был не самый удачный день, но я сохраню из этого дня все самое лучшее, что можно было. Это был очень хороший анализ того, что еще нужно улучшить. Тренер Тудор Кырлан, едем домой, я уверена, что у нас много работы", - написала на своей странице в Facebook Никита.

В Польше также выступили Ирина Рынгач (вес до 65 килограммов), Мариана Кердиварэ-Ешану (вес до 59 килограммов), в финал прошла только Ирина.

Сергей Тарновский.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Она с легкостью победила спортсменок-хозяек турнира, а также соперницу из Турции, но в решающей встрече уступила россиянке Марии Кузнецовой (6:11). Кердиварэ-Ешану добралась до поединка за третье место, но не сумела справиться с польской спортсменкой Викторией Станетой (0:8).

У мужчин самым успешных оказался Петр Янулов (вес до 86 килограммов). До финала дошел и Петру Крэчун, но уступил в схватке румынскому бойцу. Еще четыре спортсмена завоевали бронзу: Николай Грахмез (вес до 65 килограммов), Михаил Сава (вес до 70 килограммов), Раду Лефтер (вес до 97 килограммов) и Самхан Жабраилов (вес до 125 килограммов). В командном зачете Молдова заняла третье место. 

Reprezentantele feminine au urcat pe podium
© Photo : Federația de Lupte din Moldova
Анастасия Никита с тренером и коллегами.

Турнир в Польше был этапом подготовки молдавских борцов к чемпионату миру, который пройдет в Будапеште в декабре.

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