Видео: Анастасия Никита обещает новые победы после бронзы в Польше

Международный турнир Poland Open - первое соревнование для молдавской спортсменки Анастасии Никиты после объявления пандемии. Она вышла на ковер спустя 10 месяцев после победы на чемпионате Европы, где стала первой обладательницей золота из Молдовы в этом виде спорта.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik, Штефан Урсу. В Польше подопечная Тудора Кырлана Анастасия Никита не сумела подняться на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 57 килограммов, но завоевала бронзу.

Никита начала ударно - 10:0 с испанкой Грасиелой Санчес. Но уже в следующем круге спортсменка из Молдовы уступила венгерке Эмес Барке (8:8), чемпионке Европы 2019 года.

После Никиту ждал поединок с турчанкой Бедихой Гюн, а в схватке за бронзу молдавская спортсменка сразилась с Матид Ривьер (9:5).

Анастасии Никите 21 год. За свою спортивную карьеру она завоевала уже 16 наград и стала единственной в женской молдавской команде по борьбе, кто пробился на Олимпийские игры в Токио. Никита призналась, что осталась недовольна своим результатом на турнире в Польше.

"Был не самый удачный день, но я сохраню из этого дня все самое лучшее, что можно было. Это был очень хороший анализ того, что еще нужно улучшить. Тренер Тудор Кырлан, едем домой, я уверена, что у нас много работы", - написала на своей странице в Facebook Никита.

В Польше также выступили Ирина Рынгач (вес до 65 килограммов), Мариана Кердиварэ-Ешану (вес до 59 килограммов), в финал прошла только Ирина.

Она с легкостью победила спортсменок-хозяек турнира, а также соперницу из Турции, но в решающей встрече уступила россиянке Марии Кузнецовой (6:11). Кердиварэ-Ешану добралась до поединка за третье место, но не сумела справиться с польской спортсменкой Викторией Станетой (0:8).

У мужчин самым успешных оказался Петр Янулов (вес до 86 килограммов). До финала дошел и Петру Крэчун, но уступил в схватке румынскому бойцу. Еще четыре спортсмена завоевали бронзу: Николай Грахмез (вес до 65 килограммов), Михаил Сава (вес до 70 килограммов), Раду Лефтер (вес до 97 килограммов) и Самхан Жабраилов (вес до 125 килограммов). В командном зачете Молдова заняла третье место.

© Photo : Federația de Lupte din Moldova Анастасия Никита с тренером и коллегами.

Турнир в Польше был этапом подготовки молдавских борцов к чемпионату миру, который пройдет в Будапеште в декабре.

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