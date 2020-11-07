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Самбо

Сабина Артемчук выиграла бронзу чемпионата мира по самбо

© Sputnik / Виктор Толочко
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201107/32368749/sabina-artemciuc-vyigrala-bronzu-chempionata-mira-po-sambo.html

Первая награда отечественных спортсменов на мировом первенстве 2020 года принадлежит Сабине Артемчук.

КИШИНЕВ, 7 ноя - Sputnik. Спортсменка из Молдовы Сабина Артемчук в весовой категории до 60 килограммов завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по самбо, который с 5 по 8 ноября проходит в сербском Нови-Саде.

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© Photo : United World Wrestling
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Это второй подобный успех в карьере 24-летней представительницы Молдовы. Такого же результата она добилась в 2018 году в Бухаресте.

На этот раз Артемчук стартовала с поражения в группе А, уступив будущей финалистке из Узбекистана Ибодатхон Агажановой.

Но в утешительной схватке спортсменка из Молдовы победила украинку Ульяну Кляпку и завоевала бронзу.

Золото в этом весе досталось россиянке Гульфие Мухтаровой.

В копилке молдавской сборной награда Артемчук - единственная. В общекомандном зачете Молдова находится на 15 строчке, а в зачете женских команд - на 8 позиции.

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