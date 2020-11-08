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Александр Романов

Видео: Александр Романов одержал уверенную победу на турнире Vegas 13

© Sputnik / Osmatesco
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201108/32371630/video-aleksander-romanov-oderzhal-uverennuyu-pobedu-na-turnire-vegas-13.html

Александр Романов продолжает крушить соперников в ММА, десять боев он выиграл уже в первом раунде. Так произошло и на этот раз.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Боец из Гагаузии Александр Романов одержал свою 13 победу в ММА. В ночь на воскресенье молдавских борец выиграл второй бой в UFC, уверенно победив Маркоса Рожерио де Лиму в первом же раунде турнира Vegas 13 в Лас-Вегасе, использовав удушающий прием.

​Такой прием крайне редко можно увидеть на соревнованиях ММА высокого уровня, так как удержать хорошо подготовленного соперника в этой позиции очень сложно.

До Романова удушением предплечьем в UFC выигрывал только Дэвид "Танк" Эбботт в 1996 году. Тогда ММА еще назывались боями без правил.

А вот для молдавского спортсмена победа, завоеванная при использовании этого приема, уже третья. Он выигрывал таким образом в 2017 и 2018 годах.

Уже после окончания боя Романов, празднуя успех, обнял своего тренера, а затем бросил его через плечо.

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Публикация от ESPN MMA (@espnmma)

Теперь у Александра 13 побед в 13 боях в ММА. Причем, все они досрочные: пять — ТКО (добивания в партере), восемь — сабмишены (удушающие приемы). Интересно, что сразу 10 боев Романов закончил в первом раунде, один — во втором, два — в третьем.

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