Видео: Александр Романов одержал уверенную победу на турнире Vegas 13

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Боец из Гагаузии Александр Романов одержал свою 13 победу в ММА. В ночь на воскресенье молдавских борец выиграл второй бой в UFC, уверенно победив Маркоса Рожерио де Лиму в первом же раунде турнира Vegas 13 в Лас-Вегасе, использовав удушающий прием.
Alexander Romanov with a forearm choke!! pic.twitter.com/2Abhdw0ybd— ShayMyName (@ImShannonTho) November 8, 2020
Такой прием крайне редко можно увидеть на соревнованиях ММА высокого уровня, так как удержать хорошо подготовленного соперника в этой позиции очень сложно.
До Романова удушением предплечьем в UFC выигрывал только Дэвид "Танк" Эбботт в 1996 году. Тогда ММА еще назывались боями без правил.
А вот для молдавского спортсмена победа, завоеванная при использовании этого приема, уже третья. Он выигрывал таким образом в 2017 и 2018 годах.
Уже после окончания боя Романов, празднуя успех, обнял своего тренера, а затем бросил его через плечо.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Теперь у Александра 13 побед в 13 боях в ММА. Причем, все они досрочные: пять — ТКО (добивания в партере), восемь — сабмишены (удушающие приемы). Интересно, что сразу 10 боев Романов закончил в первом раунде, один — во втором, два — в третьем.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>