Видео: Александр Романов одержал уверенную победу на турнире Vegas 13

Александр Романов продолжает крушить соперников в ММА, десять боев он выиграл уже в первом раунде. Так произошло и на этот раз.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Боец из Гагаузии Александр Романов одержал свою 13 победу в ММА. В ночь на воскресенье молдавских борец выиграл второй бой в UFC, уверенно победив Маркоса Рожерио де Лиму в первом же раунде турнира Vegas 13 в Лас-Вегасе, использовав удушающий прием.

Alexander Romanov with a forearm choke!! pic.twitter.com/2Abhdw0ybd — ShayMyName (@ImShannonTho) November 8, 2020

​Такой прием крайне редко можно увидеть на соревнованиях ММА высокого уровня, так как удержать хорошо подготовленного соперника в этой позиции очень сложно.

До Романова удушением предплечьем в UFC выигрывал только Дэвид "Танк" Эбботт в 1996 году. Тогда ММА еще назывались боями без правил.

А вот для молдавского спортсмена победа, завоеванная при использовании этого приема, уже третья. Он выигрывал таким образом в 2017 и 2018 годах.

Уже после окончания боя Романов, празднуя успех, обнял своего тренера, а затем бросил его через плечо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ESPN MMA (@espnmma) 7 Ноя 2020 в 6:30 PST

Теперь у Александра 13 побед в 13 боях в ММА. Причем, все они досрочные: пять — ТКО (добивания в партере), восемь — сабмишены (удушающие приемы). Интересно, что сразу 10 боев Романов закончил в первом раунде, один — во втором, два — в третьем.

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