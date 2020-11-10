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Дзюдоист Виктор Стерпу

Победный бросок: успех молдавского дзюдоиста на чемпионате Европы среди юниоров

© Photo : olympic md
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201110/32396613/pobednyy-brosok-uspekh-moldavskogo-dzyudoista-na-Evropeyskom-chempionate-sredi-yuniorov.html

Дзюдоист Виктор Стерпу добился нового отличного результата в своей карьере. Выиграв в прошлом году молодежный чемпионат Европы, 21-летний спортсмен сегодня одержал победу на чемпионате Европы среди юниоров до 23 лет.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. В первенстве, которое прошло в Хорватии, он одержал пять побед в весовой категории до 73 килограммов в поединках с Жоао Фернандо (Португалия), Чезари Чоржевски (Польша), Адрианом Сулка (Румыния), Ехонатаном Эльбазом (Израиль) и Махмадбеком Махмадбековым (Россия). В финале Штерпу победил российского спортсмена иппоном.

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© Photo : Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
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В прошлом году Виктор Стерпу также поднялся на подиум молодежного чемпионата мира, сумев завоевать бронзу. У него хорошие шансы попасть на Олимпиаду в Токио. Стерпу занимает 26-е место в мировом рейтинге в категории до 73 килограммов. На 17-м месте - Виктор Скворцов, но он уже несколько лет представляет ОАЭ.

На чемпионате в Хорватии также выступили Корнел Андриеш (73 кг), Раду Изворяну, Марк Латыш (оба - 66 кг), обднако они выбыли досрочно.  

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