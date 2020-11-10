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Турецкий тренер в маске сборной Молдовы

Фират-лукум: похвала России и другие признания главного турка молдавской сборной

© Photo : FMF
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201110/32398604/firat-lukum-pokhvala-russia-i-drugie-priznaniya-glavnogo-turka-moldavskoy-sbornoy.html

Товарищеский матч "Молдова – Россия" состоится уже в этот четверг. Национальная сборная - на базе в Вадул-луй-Водэ. Готовится к важной встрече под руководством Энгина Фирата.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik, Юлия Сорокопуд. Турецкий тренер заваривает состав покрепче – пора забить горькое послевкусие последних матчей бодрым и качественным футболом. В предвкушении встречи с российской сборной восточный шеф-коуч дал эксклюзивное интервью Sputnik Молдова.

Футбольный мяч
© Sputnik / Александр Вильф
Матч Молдова-Россия: все что нужно знать перед игрой
Главный турок национальной сборной выходит на связь между тренировками. У него жаркий футбольный ноябрь. Остывать не сезон – впереди крепкая Россия и горячая Греция. "Это будет очень показательный месяц для нас", - изъясняет по-английски турок Фират.

Молдавский футбол по-турецки знойный Энгин готовит уже год. Присматривает, чтоб не сбежали очки – из актива и болельщики – от команды. Получается с переменным успехом: ничья и три поражения в Лиге Наций.

У Фирата свой взгляд на игру с Россией. Об акции с плюшевыми игрушками, которые займут места на трибунах "Зимбру", даже не знал. Был рад. Интимный скандал с Артемом Дзюбой комментировать не стал. Дипломат! В остальном – ну просто безотказный собеседник!

— Как Ваше настроение сегодня?

— О спасибо, все отлично. У меня замечательное настроение. Стараюсь сохранять позитив.

— Сбор в Вадул-луй-Водэ получился каким задумали?

— Пока не все собрались. Должны подключиться к сбору еще Станислав Намашко, Александр Епуряну, Дан Спатару и Евгений Кочук. Не у всех получилось прилететь вовремя в силу разных обстоятельств. Например, война в Азербайджане и Армении. Еще этот коронавирус. Сегодня мы все сдали финальные тесты. Надеюсь тут не будет сюрпризов. На счет состава, по некоторым игрокам есть вопросы. Например, Алексей Кошелев. Решим уже на последней тренировке.

Сбор в Вадул-луй-Водэ
© Photo : FMF
Сбор в Вадул-луй-Водэ

— Что думаете о сборной России?

— В последние годы российская команда очень сильная. Смотрите, как она крупно выигрывала: 4:0, 5:0, 9:0. В команде много быстрых игроков. Россияне играют в агрессивный футбол, много прессингуют, отсюда и результат. Думаю, сейчас она лучшая за последние 20 лет.

— Наверняка вы анализировали какие-то конкретные игры Россиян? На чем заострили внимание?

— Да, я сделал некоторые заметки:

  • после Мундиаля они не меняли схему игры;
  • Дзюба для них очень важный игрок. Один из самых постоянных фигур в основе;
  • Черчесов не любит перемен – в схеме и составе.

Не стоит бросаться в оборону — Россия легко разрушит. Пример — шотландцы, киприоты, которые пытались уже так играть против россиян и проиграли. Нам нужно будет выдавливать их из своей штрафной зоны. Если получится, у Молдовы будет хороший шанс в этом матче.

— 12 ноября игра с Россией. 15 ноября – поединок против Греции в Лиге Наций. Какой из двух матчей для вас сейчас важнее?

— Оба важны, потому что хорошие соперники. И это закаляет характер. Для нас это тренировка, возможность проверить свои силы перед квалификацией на чемпионат мира. Отбор начнется уже в марте следующего года.

Сборная России.
© Sputnik / Anton Denisov
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— Какую оценку вы сами себе поставите за работу в сборной Молдовы?

— Знаете, до октября я был доволен. Мы достойно играли против хороших команд. Например, матч с Косово. Но потом потеряли концентрацию. Проиграли Италии. Греции, Словении. Для меня эти предстоящие матчи очень важны. Они покажут, кто из футболистов ментально готов дальше стоять за сборную.

— Чему вас научила работа в Молдове?

— О, это очень тяжелая работа. Когда ты готовых игроков собираешь вместе. Знаете, это как учить ученых. Но в то же время, когда я вижу, что профессиональные футболисты хотят еще чему-то научиться, это меня мотивирует. А еще, когда встречаю на улицах благодарных болельщиков. Это стимул работать дальше. Надеюсь, мы сможем еще удивить людей в Молдове хорошей игрой!

Энгин Фират
© Photo : FMF
Энгин Фират на матче

— Как пандемия изменила футбол?

— Да не только футбол. Всю нашу жизнь она изменила. Установила нам рамки, дистанцию. Люди не так близки, как раньше. Мы потеряли столько эмоций. Нет уверенности в будущем. Это и футбола касается.

— А вы боитесь коронавируса?

— За себя не боюсь. Такой у меня характер. Но когда это происходит с твоей семьей или друзьями, конечно пугает. Настораживает вся эта ситуация. Я очень общительный человек, люблю людей, общение с близкими. И для меня изолированная жизнь даже страшнее, чем сам вирус.

— Почему в Турцию все едут на сборы, но сама Турцию по-футбольному не самая сильная страна?

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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— В Турции отличные отели, поля, спортивные базы. Наша страна особенно привлекательна для клубов зимой. Турецкая сборная очень достойная, но насчет клубов я соглашусь. Да, это большая проблема, даже не знаю, почему.

— С кем вы мечтаете сойтись в тренерской дуэли?

— Аха! Со многими я играл уже. Ну не знаю, может с Клоппом. С Юргеном, кстати, была интересная встреча в Германии в 2001 году. Тогда он был тренером "Майнца". Но если серьезно, главное матч сыграть хорошо, а кто там будет коуч, не так важно.

— Впереди дуэль со Станиславом Черчесовым. Фаны сборной Молдовы будут болеть за вас. Дадите им какое-то обещание?

— Первое – мы ждем вашего возвращения на стадион! Знайте, что вы очень нужны команде. Конечно, еще и футболисты должны так играть, чтобы быть мотивацией для болельщиков приходить на игры. Только вместе мы сможем быть сильными и результативными. В ноябре, уверен, что мы исправим свои октябрьские ошибки и покажем красивый футбол.

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