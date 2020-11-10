Фират-лукум: похвала России и другие признания главного турка молдавской сборной

Товарищеский матч "Молдова – Россия" состоится уже в этот четверг. Национальная сборная - на базе в Вадул-луй-Водэ. Готовится к важной встрече под руководством Энгина Фирата.

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik, Юлия Сорокопуд. Турецкий тренер заваривает состав покрепче – пора забить горькое послевкусие последних матчей бодрым и качественным футболом. В предвкушении встречи с российской сборной восточный шеф-коуч дал эксклюзивное интервью Sputnik Молдова.

Главный турок национальной сборной выходит на связь между тренировками. У него жаркий футбольный ноябрь. Остывать не сезон – впереди крепкая Россия и горячая Греция. "Это будет очень показательный месяц для нас", - изъясняет по-английски турок Фират.

Молдавский футбол по-турецки знойный Энгин готовит уже год. Присматривает, чтоб не сбежали очки – из актива и болельщики – от команды. Получается с переменным успехом: ничья и три поражения в Лиге Наций.

У Фирата свой взгляд на игру с Россией. Об акции с плюшевыми игрушками, которые займут места на трибунах "Зимбру", даже не знал. Был рад. Интимный скандал с Артемом Дзюбой комментировать не стал. Дипломат! В остальном – ну просто безотказный собеседник!

— Как Ваше настроение сегодня?

— О спасибо, все отлично. У меня замечательное настроение. Стараюсь сохранять позитив.

— Сбор в Вадул-луй-Водэ получился каким задумали?

— Пока не все собрались. Должны подключиться к сбору еще Станислав Намашко, Александр Епуряну, Дан Спатару и Евгений Кочук. Не у всех получилось прилететь вовремя в силу разных обстоятельств. Например, война в Азербайджане и Армении. Еще этот коронавирус. Сегодня мы все сдали финальные тесты. Надеюсь тут не будет сюрпризов. На счет состава, по некоторым игрокам есть вопросы. Например, Алексей Кошелев. Решим уже на последней тренировке.

© Photo : FMF Сбор в Вадул-луй-Водэ

— Что думаете о сборной России?

— В последние годы российская команда очень сильная. Смотрите, как она крупно выигрывала: 4:0, 5:0, 9:0. В команде много быстрых игроков. Россияне играют в агрессивный футбол, много прессингуют, отсюда и результат. Думаю, сейчас она лучшая за последние 20 лет.

— Наверняка вы анализировали какие-то конкретные игры Россиян? На чем заострили внимание?

— Да, я сделал некоторые заметки:

после Мундиаля они не меняли схему игры;

Дзюба для них очень важный игрок. Один из самых постоянных фигур в основе;

Черчесов не любит перемен – в схеме и составе.

Не стоит бросаться в оборону — Россия легко разрушит. Пример — шотландцы, киприоты, которые пытались уже так играть против россиян и проиграли. Нам нужно будет выдавливать их из своей штрафной зоны. Если получится, у Молдовы будет хороший шанс в этом матче.

— 12 ноября игра с Россией. 15 ноября – поединок против Греции в Лиге Наций. Какой из двух матчей для вас сейчас важнее?

— Оба важны, потому что хорошие соперники. И это закаляет характер. Для нас это тренировка, возможность проверить свои силы перед квалификацией на чемпионат мира. Отбор начнется уже в марте следующего года.

— Какую оценку вы сами себе поставите за работу в сборной Молдовы?

— Знаете, до октября я был доволен. Мы достойно играли против хороших команд. Например, матч с Косово. Но потом потеряли концентрацию. Проиграли Италии. Греции, Словении. Для меня эти предстоящие матчи очень важны. Они покажут, кто из футболистов ментально готов дальше стоять за сборную.

— Чему вас научила работа в Молдове?

— О, это очень тяжелая работа. Когда ты готовых игроков собираешь вместе. Знаете, это как учить ученых. Но в то же время, когда я вижу, что профессиональные футболисты хотят еще чему-то научиться, это меня мотивирует. А еще, когда встречаю на улицах благодарных болельщиков. Это стимул работать дальше. Надеюсь, мы сможем еще удивить людей в Молдове хорошей игрой!

© Photo : FMF Энгин Фират на матче

— Как пандемия изменила футбол?

— Да не только футбол. Всю нашу жизнь она изменила. Установила нам рамки, дистанцию. Люди не так близки, как раньше. Мы потеряли столько эмоций. Нет уверенности в будущем. Это и футбола касается.

— А вы боитесь коронавируса?

— За себя не боюсь. Такой у меня характер. Но когда это происходит с твоей семьей или друзьями, конечно пугает. Настораживает вся эта ситуация. Я очень общительный человек, люблю людей, общение с близкими. И для меня изолированная жизнь даже страшнее, чем сам вирус.

— Почему в Турцию все едут на сборы, но сама Турцию по-футбольному не самая сильная страна? © Sputnik / Miroslav Rotari Определились хозяева поля в четвертьфинальных матчах Кубка Молдовы

— В Турции отличные отели, поля, спортивные базы. Наша страна особенно привлекательна для клубов зимой. Турецкая сборная очень достойная, но насчет клубов я соглашусь. Да, это большая проблема, даже не знаю, почему.

— С кем вы мечтаете сойтись в тренерской дуэли?

— Аха! Со многими я играл уже. Ну не знаю, может с Клоппом. С Юргеном, кстати, была интересная встреча в Германии в 2001 году. Тогда он был тренером "Майнца". Но если серьезно, главное матч сыграть хорошо, а кто там будет коуч, не так важно.

— Впереди дуэль со Станиславом Черчесовым. Фаны сборной Молдовы будут болеть за вас. Дадите им какое-то обещание?

— Первое – мы ждем вашего возвращения на стадион! Знайте, что вы очень нужны команде. Конечно, еще и футболисты должны так играть, чтобы быть мотивацией для болельщиков приходить на игры. Только вместе мы сможем быть сильными и результативными. В ноябре, уверен, что мы исправим свои октябрьские ошибки и покажем красивый футбол.

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