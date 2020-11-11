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Раду Албот

Раду Албот обыграл одного из лучших теннисистов мира на турнире в Софии

© Photo : Facebook/Radu Albot
Спорт
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Sputnik Молдова
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Накануне своего дня рождения молдавский теннисист Раду Албот выбил из турнира в болгарской Софии главного фаворита соревнований.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот вышел в четвертьфинал турнира ATP в Софии победив канадца Дениса Шаповалова в двух сетах - 6-2, 6-4. Шаповалов, был главным фаворитом соревнований в болгарской столице.

Теннисист Раду Албот
© Sputnik / Miroslav Rotari
Раду Албот вышел в 1/8 финала ATP турнира Astana Open

Албот (93-е место в рейтинге ATP), которому 11 ноября исполняется 31 год, будет бороться за место в полуфинале с победителем матча между французом Адрианом Маннарино, занявшим 5-е место, и белорусом Егором Герасимовым.

В первом раунде представителю Республики Молдова удалось обойти японца Юичи Сугиту (6-4 6-1), а Шаповалов, занимающий 12 место в мировом рейтинге лучших теннисистов, сразу же стартовал во втором раунде.

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