Фират о матче с Россией: соперники в лучшей форме за последние 20 лет

Тренер сборной Молдовы по футболу рассказал, чего ожидает от предстоящего матча с командой из России.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Молдавской команде предстоит сыграть против очень сильного соперника: сборная России сейчас находится в лучшей форме за последние 20 лет. Такое заявление сделал главный тренер сборной Молдовы по футболу Энгин Фират перед товарищеским матчем со сборной России.

По словам турецкого специалиста, результаты показывают: россияне на правильном пути, в том числе в преддверии Чемпионата Европы.

Что касается молдавской команды, Фират заявил - тренерский штаб ставит перед игроками задачу показать, что психологически они вернулись в норму и готовы бороться после череды неудач в октябре.

"Думаю, мы шли верным путем, но в последних октябрьских матчах мы не показали тот уровень, который я и все остальные ожидали. Надеюсь, мы сделали верные выводы из октябрьских матчей, чтобы начать этот месяц хорошей игрой против России", - отметил Фират.

Как подчеркнул тренер, все молдавские футболисты готовы к предстоящей встрече, кроме полузащитника Дана Тараса, который еще залечивает травму.

"Уровень и темп здесь намного выше, особенно, когда играешь против Италии или России. Одна такая игра дается нашим ребятам как два матча, если сравнивать темп с чемпионатом Молдовы. Конечно, мы сталкиваемся с проблемами физики, когда приходится играть три матча в неделю, это было видно и в октябре", - добавил тренер, говоря о физической подготовке спортсменов.

Также он уточнил, что в команде провели работу над ошибками, поскольку в прошедших в октябре играх молдавские футболисты пропустили много голов. Теперь, как считает Фират, изменения в тактической схеме должны помочь исключить большое количество индивидуальных ошибок.

Турецкий специалист также высказался об отсутствии на поле в предстоящем матче звезды молдавской сборной форварда Артема Дзюбы.

По мнению Фирата, это не облегчит задачу молдавской стороне: "в российской команде достаточно игроков, особенно на флангах. Для России это не проблема, если отсутствует один игрок".

Матч Молдова - Россия

Поединок сборных Молдовы и России пройдет 12 ноября в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Предстоящая встреча будет иметь статус "контрольной игры", поскольку обеим командам в дальнейшем предстоят важные матчи в Лиге наций УЕФА.

У Молдовы в графике - поединки с Грецией (15 ноября) и Косово (18 ноября). Россия в эти же дни сыграет с турками и сербами.

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