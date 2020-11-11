15:52 11 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.20
  • USD17.12
  • RUB0.22
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Черчесов рассказал об изменениях в составе сборной перед игрой с Молдовой

© Sputnik / Евгения Новоженина
Спорт
Получить короткую ссылку
Тема:
Будни молдавского футбола (122)
7310
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201111/32414573/cherchesov-rasskazal-ob-izmeneniya-v-sostav-sbornoy-pered-igroy-s-moldovoy.html

В состав сборной России внесли корректировки: трое футболистов не смогут сыграть, вместо них вызван еще один спортсмен.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Главный тренер сборной России рассказал о причинах внесений корректировок в состав команды перед контрольной игрой со сборной Молдовы, которая состоится 12 ноября в Кишиневе. 

Энгин Фират
© AFP 2020 / FRANCK FIFE
Фират о матче с Россией: соперники в лучшей форме за последние 20 лет

По словам Черчесова, трое футболистов сдали сомнительные тесты на коронавирус - это Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой. Вместо них довызван нападающий Федор Чалов. 

"Почему приглашен только один футболист: мы не можем довызывать игроков, которые не сдавали тест на коронавирус от УЕФА, а так как молодежная команда уже здесь на сборах, то вызвали Чалова. Выпали Заболотный и Ерохин, которых мы планировали выпускать впереди, теперь там остался один Александр Соболев", - объяснил Черчесов.

Как отметил тренер, медицинскому штабу сборной еще предстоит выяснить, не идет ли речь о ложноположительных тестах.

Говоря о сборной Молдовы, Черчесов подчеркнул, что знаком с тренером команды Энгином Фиратом и просмотрел некоторые игры молдавских футболистов, в частности против Франции и Исландии. 

"Знаем, в какой системе соперники играют. Но не знаю, какие изменения будут сейчас, они вызвали несколько опытных игроков. Жаль, что не будет зрителей. Мы посмотрели немного игры Молдовы, разделили подготовку на две части: вчера смотрели по теории, что запланировали, а по прилету еще  будем", - подчеркнул наставник российских футболистов.

Игрок сборной России Артем Дзюба
© Sputnik / Alexei Danichev
Перед игрой с Молдовой: Черчесов не вызовет Дзюбу из-за скандала
Он добавил, что уже в Кишиневе его подопечные получат всю необходимую информацию о сопернике, что позволит им продолжить подготовку на местном стадионе.

Несколько слов о молдавской сборной сказал и защитник российской команды Вячеслав Караваев. 

"Мы уже посмотрели вчера и сегодня еще посмотрим игры. Какое-то понимание уже есть, но не хотелось бы выделять отдельных футболистов. Это хорошая команда, хочется серьезно отнестись к игре", - заявил Караваев. 

Матч Молдова - Россия 

Поединок сборных Молдовы и России пройдет 12 ноября в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Предстоящая встреча будет иметь статус "контрольной игры", поскольку обеим командам в дальнейшем предстоят важные матчи в Лиге наций УЕФА.

У Молдовы в графике - поединки с Грецией (15 ноября) и Косово (18 ноября). Россия в эти же дни сыграет с турками и сербами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Будни молдавского футбола (122)

По теме

Матч Молдова-Россия: все что нужно знать перед игрой
Когда сборная России начнет подготовку к матчу с Молдовой
На каждое кресло по игрушке: матч Молдова-Россия пройдет необычно


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Погрузка военной техники и личного состава в тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76 на аэродроме Ульяновск-Восточный
Фото - Отправка российских миротворцев в Нагорный Карабах
Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России
Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России
Обновленный состав правительства Молдовы ноябрь 2020
Как выглядит обновленный состав правительства Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться