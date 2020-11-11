Черчесов рассказал об изменениях в составе сборной перед игрой с Молдовой

В состав сборной России внесли корректировки: трое футболистов не смогут сыграть, вместо них вызван еще один спортсмен.

КИШИНЕВ, 11 ноя - Sputnik. Главный тренер сборной России рассказал о причинах внесений корректировок в состав команды перед контрольной игрой со сборной Молдовы, которая состоится 12 ноября в Кишиневе.

По словам Черчесова, трое футболистов сдали сомнительные тесты на коронавирус - это Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой. Вместо них довызван нападающий Федор Чалов.

"Почему приглашен только один футболист: мы не можем довызывать игроков, которые не сдавали тест на коронавирус от УЕФА, а так как молодежная команда уже здесь на сборах, то вызвали Чалова. Выпали Заболотный и Ерохин, которых мы планировали выпускать впереди, теперь там остался один Александр Соболев", - объяснил Черчесов.

Как отметил тренер, медицинскому штабу сборной еще предстоит выяснить, не идет ли речь о ложноположительных тестах.

Говоря о сборной Молдовы, Черчесов подчеркнул, что знаком с тренером команды Энгином Фиратом и просмотрел некоторые игры молдавских футболистов, в частности против Франции и Исландии.

"Знаем, в какой системе соперники играют. Но не знаю, какие изменения будут сейчас, они вызвали несколько опытных игроков. Жаль, что не будет зрителей. Мы посмотрели немного игры Молдовы, разделили подготовку на две части: вчера смотрели по теории, что запланировали, а по прилету еще будем", - подчеркнул наставник российских футболистов.

Он добавил, что уже в Кишиневе его подопечные получат всю необходимую информацию о сопернике, что позволит им продолжить подготовку на местном стадионе.

Несколько слов о молдавской сборной сказал и защитник российской команды Вячеслав Караваев.

"Мы уже посмотрели вчера и сегодня еще посмотрим игры. Какое-то понимание уже есть, но не хотелось бы выделять отдельных футболистов. Это хорошая команда, хочется серьезно отнестись к игре", - заявил Караваев.

Матч Молдова - Россия

Поединок сборных Молдовы и России пройдет 12 ноября в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Предстоящая встреча будет иметь статус "контрольной игры", поскольку обеим командам в дальнейшем предстоят важные матчи в Лиге наций УЕФА.

У Молдовы в графике - поединки с Грецией (15 ноября) и Косово (18 ноября). Россия в эти же дни сыграет с турками и сербами.

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