Молдавские самбисты снова на высоте: 12 медалей на Чемпионате мира-2020

Атлетические единоборства по-прежнему остаются одной из тех сфер, где представители нашей республики показывают свои лучшие качества и достигают успеха.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik.Национальная команда по самбо от Молдовы вернулась с Чемпионата мира с 12-ю медалями, заявил на пресс-конференции тренер Михаил Фистикан.

Турнир проходил 4-9 ноября в сербском городе Нови-Сад. Там молдавские борцы завоевали четыре серебряные и восемь бронзовых медалей в разных весовых и возрастных категориях.

"У нас хороший потенциал. Надеемся на еще лучшие результаты в будущем. В то же время мы бы хотели, чтобы власти больше поддерживали этот вид спорта в Молдове", - отметил Фистикан.

Говоря об успехе молдавских спортсменов, он подчеркнул, что это показывает их высокий уровень подготовки, но не отменяет того факта, что им нужна дополнительная поддержка для достижения новых высот на международных соревнованиях.

Как отметил Фистикан, полученные медали помогут молдавской команде по самбо набрать больший рейтинг.

Наставник команды рассказал, что атлеты уже готовятся к другим турнирам.

Ближайший из них уже в декабре: Федерация самбо Молдовы при поддержке министерства образования, культуры и исследований проведет в стране соревнования для кадетов.

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