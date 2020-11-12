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Молдавский теннисист Раду Албот.

Албот проиграл французскому теннисисту на турнире в Болгарии

© Sputnik / Yana Zaharova
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201112/32428418/albot-proigral-frantsuzskomu-tennisistu-na-turnire-v-bulgaria.html

Самый успешный молдавский мастер большой ракетки после серии побед уступил своему оппоненту в матче, который продлился чуть более двух часов.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Молдавский теннисист Раду Албот проиграл французу Адриану Маннарино в четвертьфинале турнира ATP в Софии.

Раду Албот
© Photo : Facebook/Radu Albot
Раду Албот обыграл одного из лучших теннисистов мира на турнире в Софии

С самого начала игра у нашего спортсмена не задалась. Первый сет Албот уступил (2-6), второй - за молдавским спортсменом (6-1).

В решающем третьем сете победу одержал Маннарино. 

Матч длился 2 часа и одну минуту. 

Албот (93-е место в рейтинге ATP), которому на днях исполнился 31 год, боролся за место в полуфинале.

В первом раунде представителю Республики Молдова удалось обойти японца Юичи Сугиту (6-4 6-1), затем он обыграл главного фаворита турнира канадца Дениса Шаповалова, занимающего 12 место в мировом рейтинге лучших теннисистов.

Победитель прошедшего раунда получил денежный приз порядка 7,5 тысячи евро. Также эта игра добавляет в актив победителя 20 очков в рейтинг ATP. 

Общий призовой фонд турнира порядка 380 тысяч евро. 

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