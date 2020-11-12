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Послематчевые заявления тренеров сборных Молдовы и России

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Тема:
Будни молдавского футбола (123)
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Смотрите прямую трансляцию послематчевых заявлений главного тренера сборной Молдовы Энгина Фирата и наставника российской национальной футбольной команды Станислава Черчесова.

Поединок сборных Молдовы и России прошел 12 ноября в Кишиневе на стадионе "Зимбру" и закончился со счетом 0-0.

Встреча имела статус "контрольной игры", поскольку обеим командам в дальнейшем предстоят важные игры в Лиге наций УЕФА.

У Молдовы в графике - матчи с Грецией (15 ноября) и Косово (18 ноября). Россия в эти же дни сыграет с турками и сербами.

Футбол. Товарищеский матч. Молдавия – Россия.
© Sputnik / Mihai Caraus
Без "контрольных выстрелов": Молдова и Россия разошлись нулевой ничьей

Первым очным противостоянием национальных сборных Молдовы и России стала товарищеская игра, которая прошла на ныне несуществующем "Республиканском стадионе" в Кишиневе 4 июня 2000 года. Тогда россияне одержали верх со счетом 1:0.

Еще две встречи состоялись в рамках отбора на Евро-2016. Первая из них прошла 12 октября 2014 года на "Открытие Арене" и неожиданно завершилась вничью. На гол Артема Дзюбы (73-я минута) сборная Молдовы ответила мячом Александра Епуряну (75-я минута).

Российская команда, в свою очередь, сумела выиграть тяжелый для себя выездной поединок, состоявшийся в рамках той квалификации 9 октября 2015-го. В составе россиян отличились Сергей Игнашевич (58-я минута) и Артем Дзюба (79-я минута). Гол престижа сборной Молдовы забил Евгений Чеботару (85-я минута).

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Тема:
Будни молдавского футбола (123)

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