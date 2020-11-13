Мирные триколоры: футбольное закулисье Молдовы и России

Колоритные соперники ждали своего выхода 9 месяцев. После карантина молдавско-российский "товарняк" явился на свет прожекторов. Контрольный матч на кишиневском "Зимбру" прояснил ситуацию перед Лигой Наций и обнажил яркие черты команд. Причем не только футбольные.

Юлия Сорокопуд для Sputnik

© Sputnik / Iulia Sorokopud Программка матча

На обложке превью - самые колоритные персонажи сборных. Артем Дзюба - в программке, но не в программе матча. И даже пикантное положение "вне игры" сделало российского капитана главной фигурой вечера. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов про Дзюбу ответил резко: "Следующий вопрос".

Матч "особого режима"

Обязательно наденьте маску! Футбольное закулисье насквозь просвечено термометром и пропитано дезинфекторами. Перед входом "обезвреживает" специальная кабина, на стадион провожает нефутбольная тишина. Из атмосферных штрихов - гимны сборных России и Молдовы. Стартовый свисток. Поехали!

"Мы играем против очень сильного соперника, как и весь год. Россия – одна из лучших команд в мире", - настраивается наставник молдавской сборной Энгин Фират.

Черчесов - главный после тестов

Футбольно-товарищеский процесс между Молдовой и Россией с марта тянется. Коронавирусный тайм-аут вроде бы закончился, но COVID составы подкорректировал. Александр Ерохин, Антон Заболотный и Даниил Лесовой сомнительные результаты перечеркнули отрицательными, когда команда отправлялась в Кишинев. Без них. Главный после тестов – Черчесов. Российский наставник назвал свою сборную абсолютно другой. "Исходим из ситуации. Наверное, столько новобранцев мы еще не видели в команде", - добавил он.

Свежие лица плюс герои прошлого Мундиаля: Черышев, Жирков, Миранчук, Кузяев... У Черчесова все же получился "звездный микс".

Фират и КО

Фират и его команда задались целью вернуть краски футбольной осени. После 12 пропущенных голов провели работу над ошибками. Справились: закрыли центр, заходили флангами. Пока запасные кутались в пледы – на поле было жарко. Тираспольский голкипер Станислав Намашко блестяще сыграл. Ворота не взяли ни Соболев, ни Жирков, ни другие "стандартные" преимущества российской сборной.

"Думаю, мы были хорошо подготовлены к сегодняшней игре. Мы знали, как Россия будет играть, как они будут распоряжаться мячом, поэтому нам было очень важно закрыть центр полузащиты соперника и создавать прессинг на флангах. Считаю, что это заслуженная ничья", - сказал Фират.

© Sputnik / Mihai Caraus Игрушки на трибунах стадиона "Зимбру"

Ми-ми-мишные зрители

Матч без зрителей – дело уже привычное. А вот мягкие игрушки на трибунах для "Зимбру" - новинка. Карантинные ограничения организаторы матча обернули в благотворительную акцию. Плюшевые мишки, Поночки и Микки Маусы заняли свои места на карантинной дистанции. Хлопали разве что глазами. Фан-зверей Федерация молдавского футбола передаст детям из социально уязвимых семей и центров размещения. Плюшевые болельщики отправятся к малышам к Рождеству.

© Sputnik / Iulia Sorokopud Защитник сборной России Игорь Дивеев

Бэкстэйдж LIVE

Безголевая Россия и неуступчивая Молдова – в режиме online. Товарищеский матч транслировался в прямом эфире одного из российских каналов. Зрители, которые в курсе, что "ты просто космос, Стас", узнали еще турка Фирата и его молдавскую сборную.

"Я считаю, все команды сильные. Давайте не будем недооценивать Молдову. Просто надо было реализовать свои моменты. Молдова стояла 5-4-1, как я понимаю, потому что мы не могли вскрыть оборону. Просто надо было заходить в штрафную, больше обострять. Игра была под нашим контролем, я считаю. Мы игру контролировали", - сказал после матча защитник сборной России Игорь Дивеев.

Центральное настроение вечера и пресс-конференции: Россия не забила, Молдова отстояла на ноль. Дальше – Лига наций. Строгий Черчесов готовится к следующим матчам – с Турцией и Сербией. Довольный Фират позитивно настраивает сборную. Матч-next – с Грецией. Уже в это воскресенье на "Зимбру" зазвучит новый гимн.

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