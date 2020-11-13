Станислав Намашко о карьере в Азербайджане, о сборной Молдовы и коронавирусе

Вратарь сборной Молдовы и клуба "Кешля" рассказал о положении в премьер-лиге Азербайджана, молдавском футболе и вспомнил о периоде выступления в "Кубани".

Теймур Тушиев, Sputnik Азербайджан

В восьмом туре премьер-лиги Азербайджана по футболу был зафиксирован самый крупный счет в нынешнем сезоне. Агдамский "Карабах" одержал разгромную победу над бакинским "Кешля" со счетом 6:1. Проигрывать с таким счетом всегда неприятно, но в такой ситуации стоит особо посочувствовать голкиперу "Кешля", молдаванину Станиславу Намашко, пропустившему шесть голов.

В интервью Sputnik Азербайджан Намашко рассказал о причинах столь крупного поражения, положении дел его команды в премьер-лиге Азербайджана, а также о приглашении в сборную Молдовы на матчи Лиги наций УЕФА и сравнил молдавский футбол с азербайджанским.

Влетало все, что могло влететь

- Восьмой тур премьер-лиги Азербайджана сложился не лучшим образом для вашей команды. В чем причина разгромного поражения?

- Могу сказать, что это был не наш день. Оправдываться, думаю, нет смысла. У всех команд бывают такие матчи, даже у топовых, когда в ворота влетает все, что могло влететь. У соперника в этом матче получалось все, а у нас ничего. Поэтому к таким матчам отношусь спокойно, в будущем постараемся не допускать таких ошибок.

- Впервые пропускаете такое количество голов в одном матче или бывало и больше?

- Больше точно не было. Тем не менее, матчей с таким счетом не припомню. Все когда-то бывает в первый раз, видимо, такой день пришел (улыбается – Ред.). Надеюсь, он будет последним. Как и говорил, это был просто не наш день.

- Как оцените выступление "Кешля" в текущем сезоне?

- В игре команды есть перепады. В каждом матче создаем голевые моменты, но иногда что-то не получается. Думаю, что где-то не хватает везения, где-то виноваты сами. Пока начали нестабильно, но надеюсь, что в дальнейшем найдем свою игру и выправим положение.

- В межсезонье вы продлили контракт с клубом. Почему решили остаться?

- Мне понравилась атмосфера в клубе, отношение ко мне со стороны коллектива и тренерского штаба. Эти факторы сыграли огромную роль. Я был рад предложению клуба и ответил взаимностью, потому что в клубе меня все устраивало и не хотелось что-либо менять и уходить из клуба, где мне все нравится.

- Прошлый сезон так и не был доигран из-за пандемии коронавируса. Насколько тяжело было пережить столь длительный простой?

- Наверное, для футболистов всего мира это был необычный опыт. Сначала было непривычно, думали, что такая ситуация продлится максимум две недели и в апреле продолжим играть. Но затем стали подстраиваться. Лично я занимался индивидуально, поддерживал форму. Конечно, это совсем не то, когда тренируешься в общей группе вместе с остальными игроками, но в любом случае понимал, что нужно поддерживать форму. Ощущения были необычны, но надеюсь, что мы с этим справились и подобная ситуация больше не повторилась.

- Хотели бы и дальше играть в Азербайджане после завершения текущего контракта с "Кешля"?

Возвращение в родные пенаты

- Да, конечно. Не вижу никаких проблем, чтобы от этого отказываться. Время покажет, интересен ли я буду клубу после завершения срока контракта. Но сейчас не вижу никаких предпосылок для того, чтобы я от этого отказывался.

- В мае этого года вы заявляли о желании вернуться в состав сборной Молдовы и вот вас туда позвали. Что почувствовали, когда получили приглашение?

- Приятно вернуться в сборную после небольшой паузы и, конечно же, надеть футболку национальной команды, тем более что я много времени отдал сборной. Рад, что обо мне вспомнили. Наверное, приглашение стало отголоском хорошего выступления "Кешля" в прошлом сезоне. Так что в этом есть и заслуга моего нынешнего клуба.

- А как вам выступление сборной Молдовы в текущем сезоне Лиги наций УЕФА?

- Конечно же, расстраивает, что сборная показывает отрицательный результат. Ощущение, конечно же, не из приятных, но будем стараться в ближайшем будущем выправить положение.

- На ваш взгляд, неудачи сборной Молдовы в Лиге наций УЕФА и последнее место в отборочном цикле ЕВРО-2020 – это нынешний уровень молдавского футбола или у команды что-то пошло не так?

- Сейчас наша сборная перестраивается. Какое-то время назад в команде была своего рода смена взглядов по поводу формирования сборной. Последние годы старались делать акцент на футболистах, выступающих в местном чемпионате, сегодня же вернулись к легионерам. Их сейчас в составе большинство в команде.

В Молдове есть индивидуально хорошие игроки, но вместе у нас пока что-то не клеится. Возможно, где-то есть проблемы ментального характера, в том смысле, что мы маленькая страна и психологически сложно играть против больших сборных. Работа над этим ведется как в федерации, так и тренерском штабе. Повторюсь, индивидуально у нас всегда были хорошие футболисты, выступающие в сильных зарубежных клубах, но у сборной пока нет результата. Этот вопрос часто задается в самой Молдове и ответа на него пока нет.

Кроме того, упал уровень молдавского чемпионата, сложно находить кадры в местном первенстве. Поэтому необходимо также решать проблему повышения уровня национального первенства. Так что это больная тема для молдавского футбола и сейчас ищем пути решения этой проблемы.

- Как оцените перспективы молодых молдавских футболистов? Есть ли у них шансы закрепиться в европейских клубах?

- Есть такие ребята, которые выступают в чемпионатах Нидерландов, Словении, Словакии, Венгрии и все они привлекаются в сборную Молдовы. Конечно же, многое зависит от них.

- Кстати, сборная Азербайджана проведет товарищеский матч с командой Словении – соперником молдавской сборной в Лиге наций УЕФА. Как оцените шансы подопечных Джанни Де Бьязи?

- Мне сложно давать оценку сборной Азербайджана, но что касается команды Словении, то могу сказать, что это крепкая европейская команда с подбором хороших игроков. Словенский футбол можно охарактеризовать, как смесь немецкого и итальянского футбола. Возможно, это связано с тем, что много словенцев играет в Италии и Германии. У них хорошо организованная и боевая команда.

Но надо учесть тот факт, что матч между сборными Азербайджана и Словении будет носить товарищеский характер, поэтому еще неизвестно, насколько словенцы будут полностью выкладываться. Думаю, что у азербайджанской команды в этом матче будет больше мотивации. В любом случае, это будет сложный матч.

- Можно ли провести какие-то параллели между сборными Азербайджана и Молдовы?

- Это разные по стилю команды. Футбол в исполнении сборной Молдовы близок по стилю к украино-российскому. Это более силовой футбол. А сборная Азербайджана показывает более техничный футбол, старается демонстрировать атакующую игру, то есть между командами сложно проводить параллели.

- Учитывая такую разницу между азербайджанским и молдавским футболом, не сложно было адаптироваться в премьер-лиге?

До сих пор под впечатлением от кубанских болельщиков

- Довольно быстро адаптировался, хотя поначалу были какие-то опасения, так как здесь больше любят играть в пас, комбинационный футбол. Впрочем, у азербайджанского футбола есть некоторое сходство с греческим (Намашко в сезоне 2016-17 выступал за греческий "Левадиакос" - Ред.), где также любят играть технично, поэтому много времени для адаптации мне не потребовалось.

- Ваши братья Сергей и Александр играли в Молдове и России, чем они сейчас занимаются?

- Сейчас они бегают в мини-футболе. Они уже закончили с профессиональным футболом и играют только среди любителей.

- Никто из них не думал заняться тренерской деятельностью?

- Нет, на сегодняшний день никто в тренеры не подался. Может кто-то из них захочет, но пока таких мыслей от них не слышал. Что касается меня, то пока об этом не думал, как говорится, время покажет.

- Вашим первым профессиональным клубом был "Тирасполь", общаетесь ли с кем-нибудь из этой команды?

- С этими ребятами у меня остались хорошие отношения. Дело в том, что последние 11 лет я не так часто бываю в Молдове, поэтому нет такой большой возможности видеться с ребятами. Многие из них уже завершили профессиональную карьеру. Единственное, раньше могли пересечься в национальной команде или же бывают какие-то случайные встречи в городе, когда я на несколько дней приезжаю домой.

У меня остались хорошие воспоминания, потому что в 2006 году у нас была молодая команда. Мне было 19 лет, и мы тогда пробились в еврокубки. Тогда еще проводился Кубок Интертото (сейчас этого турнира, проводимого под эгидой УЕФА, не существует – Ред.), в котором мы пробились в третий раунд. Просто из-за того, что находимся в разных странах, времени на общение не хватает.

- В свое время вы играли за краснодарскую "Кубань", фанаты которой известны своей преданной любовью к футболистам. Вспоминаете этот период своей карьеры?

- Это было очень и очень приятное время, к тому же я попал в золотой период "Кубани". Что касается болельщиков, то я до сих пор нахожусь под впечатлением. Два года подряд стадион в Кубани признавался лучшим по посещаемости. Стабильно на матчи приходило 35 тысяч зрителей. Фанаты "Кубани" до сих пор мне пишут, поддерживают. Прекрасные болельщики, тем более, что весь Краснодарский край болеет за "Кубань" по сей день. У меня очень хорошие впечатления о тех трех годах, проведенных в этом клубе и о людях, которых я там встретил.

- Если бы поступило предложение из России, рассмотрели бы или вас сейчас все устраивает в Азербайджане?

- Тяжело сказать, "если бы…". На сегодняшний день ситуация такова, что предложения из России не поступали, да и я об этом не думал, так как мыслями погружен в интересы клуба.

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- Что касается профессиональной составляющей, в частности, журналистики, то соцсети, конечно же, полезны. Появляется больше информации, больше возможности рассказать о какой-то личности. Сам я к ним отношусь спокойно и меня нельзя назвать активным их пользователем, не прикладываю много усилий, чтобы себя пропиарить и привлечь большое количество болельщиков.

- А за кем-то из звезд мирового спорта следите?

- Нет, мне это вообще не интересно. Просто читаю новости. Я, наверное, перешел тот возраст, когда за кого-то отслеживают. Это было в девяностые годы, когда играли Дель Пьеро, Раванелли, вешал плакаты. Сегодня же к этому отношусь спокойно. Больше внимания уделяю рок-музыке восьмидесятых, чем современным футболистам.

- Предпочтения в музыке остались те же? Все так же любите слушать композиции таких групп, как "Кино", "Сектор газа"?

- Да, остаюсь большим любителем этой музыки. Я большой любитель музыки восьмидесятых, может немного начала девяностых. Это рок, хард-рок, русский рок и хэви-металл. То есть предпочтения остались те же, только библиотека с каждым годом увеличивается.

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- Нет-нет. Как-то была мысль, когда еще играл в "Шерифе" в 2009 году. Пробовал в свободное время научиться играть на электрогитаре. Но потом, когда появилась семья, это ушло на второй план и о занятии музыкой уже не задумывался. Мне лучше со стороны послушать, чем в этом принимать участие.

- Хотели бы, чтобы ваши дети занимались футболом или музыкой?

- Я сторонник того, чтобы ребенок сам выбрал то, чем заниматься в будущем. То же самое было и в моей семье. Она не была спортивной, но при этом поддержала мое увлечение футболом. Такое же и мое отношение к этому.

- Вы привезли семью в Баку?

- Семья находится в Молдове, в Баку я один. Конечно же, хотелось бы, чтобы семья была рядом, но на сегодняшний день ситуация такова, что мы находимся в разных странах. Но при любой возможности я навещаю детей. Мы подстроились под эту ситуацию, в которой сейчас находимся.

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