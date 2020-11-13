Черчесов: единственный минус, кроме отсутствия зрителей, - поле было не того качества

Перед вылетом из Кишинева главный тренер российской сборной по футболу еще раз подвел итоги товарищеского матча с Молдовой.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik, Дарья Чернега. Футболисты сборной России и главный тренер команды Станислав Черчесов оставили на память в Молдове футболку со своими автографами. Сувенир был передан молдавской стороне в аэропорту Кишинева. Наставник российской команды также рассказал журналистам о своих впечатлениях после игры с соперниками из Молдовы. Поединок прошел 12 ноября и завершился счетом 0:0.

"Матч без зрителей имеет особый статус. Мы хотели играть, но игра сложилась так, как она сложилась. У нас было много молодых игороков, которые в той или иной степени себя проявили, дали пищу для размышлений. Мы готовимся к следующей игре", - отметил российский наставник.

Накануне главный тренер сборной Молдовы Энгин Фират прокомментировал прошедший товарищеский матч против сборной России. Он отметил, что молдавская команда заранее выучила много уроков и примерно знала, как будут играть российские спортсмены. В частности, по мнению Фирата, правильная тактика помогла блокировать действия некоторых опасных игроков, в частности левого защитника Вячеслава Караваева.

Настрой соперника оценил и Вячеслав Черчесов.

"Козыри это – настрой на игру, быстрый выход из обороны в атаку, постоянные подачи. То, что мы видели раньше, увидели и на этот раз. Естественно, они поменяли систему. Мы знали, что соперник будет настроен. Так оно и получилось. Единственный минус, кроме того, что на трибунах не было зрителей - поле не того качества, которое должно быть", - заявил журналистам Станислав Черчесов.

Как ранее сообщало Sputnik Молдова, зрителями на трибунах в ходе товарищеского матча Молдова-Россия были мягкие игрушки. Их собирали болельщики со всей страны. К зимним праздникам их подарят детям из социально уязвимых семей. Дальше у Молдовы в графике - матчи с Грецией (15 ноября) и Косово (18 ноября) в Лиге наций.

Россия в эти же дни сыграет со сборными Турции и Сербии

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