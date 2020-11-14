21:26 14 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.24
  • USD17.14
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Антонио Конфлитти

Конфлитти возглавил федерацию тяжелой атлетики Молдовы

© Sputnik / Osmatesco
Спорт
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201114/32461916/Konflitti-vozglavil-federatsiyu-tyazheloy-atletiki-Moldovy.html

Бывший руководитель федерации - олимпийский чемпион Тудор Касапу - стал почетным председателем ФТА.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Федерацию тяжелой атлетики (ФТА) Молдовы возглавил Антонио Конфлитти. Решение принято на генеральном собрании в субботу.

"Уважаемые спортсмены, тренеры, болельщики и друзья. Доводим до вашего сведения, что в результате генерального собрания избраны на последующий олимпийский цикл: председатель – Антонио Конфлитти, генеральный секретарь – Максим Кожокару, первый вице-председатель Сергей Крецу, вице-председатели Григорий Брашовяну и Андрей Бырка", - сказано в сообщении федерации.

Конфлитти сообщил, что его единогласно избрали на пост нового главы Федерации тяжелой атлетики Молдовы.

"Для меня большая честь получить огромную поддержку, и я сделаю все возможное для выполнения моих новых обязательств", - написал он на своей странице в Facebook.
Заявление нового руководителя федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти
© Photo : Facebook / Antonio Conflitti
Заявление нового руководителя федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти

В ФТА уточнили, что олимпийский чемпион Тудор Касапу назначен почетным председателем Федерации тяжелой атлетики, а Вадим Вакарчук и Олег Сырги утверждены почетными членами организации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Конфлитти: для более высоких результатов тяжелоатлетов нужны инвестиции
Антонио Конфлитти о коронавирусе, инвестициях в спорт и своих 4 мотоциклах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Я бы очень хотел, чтобы мы все нуждались друг в друге. На юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком.
Фото - Памяти Армена Джигарханяна
История политических кризисов в Молдове
Молдова: бесконечный политический кризис
Избирательные участки „на расстоянии одного клика”!
Избирательный участок — "на расстоянии одного клика"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться