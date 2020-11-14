Конфлитти возглавил федерацию тяжелой атлетики Молдовы

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Федерацию тяжелой атлетики (ФТА) Молдовы возглавил Антонио Конфлитти. Решение принято на генеральном собрании в субботу.

"Уважаемые спортсмены, тренеры, болельщики и друзья. Доводим до вашего сведения, что в результате генерального собрания избраны на последующий олимпийский цикл: председатель – Антонио Конфлитти, генеральный секретарь – Максим Кожокару, первый вице-председатель Сергей Крецу, вице-председатели Григорий Брашовяну и Андрей Бырка", - сказано в сообщении федерации.

Конфлитти сообщил, что его единогласно избрали на пост нового главы Федерации тяжелой атлетики Молдовы.

"Для меня большая честь получить огромную поддержку, и я сделаю все возможное для выполнения моих новых обязательств", - написал он на своей странице в Facebook.

© Photo : Facebook / Antonio Conflitti Заявление нового руководителя федерации тяжелой атлетики Молдовы Антонио Конфлитти

В ФТА уточнили, что олимпийский чемпион Тудор Касапу назначен почетным председателем Федерации тяжелой атлетики, а Вадим Вакарчук и Олег Сырги утверждены почетными членами организации.

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