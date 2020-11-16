Лига Наций: Молдова уступила грекам и дома

Молдавские футболисты продолжают свой путь в Лиге Наций. Теперь в активе сборной в этом турнире одна ничья и четыре поражения.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Сборная Молдовы уступила сборной Греции в своем пятом матче в Лиге Нации. Игра в Кишиневе завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Судила матч хорватская бригада арбитров во главе с Франом Йовичем.

Оба гола подопечные Энгина Фирата пропустили еще в первом тайме. Отметились полузащитники Константинас Фортунис на 32-й минуте и Анастасиос Бакасетас на 41-й минуте.

Хозяева старались сократить разрыв, но атаки у молдавских футболистов не получались.

Во втором тайме наставник молдавской сборной провел несколько замен в атакующей группе игроков, но это не принесло результат.

В то же время, "эллины" не сумели увеличить свое преимущество. По итогам второго тайма счет остался тем же.

Молдова в Лиге Наций

Молдавская сборная в Лиге наций находится в группе С третьей лиги вместе с Косово, Словенией и Грецией. Наши "сборники" сумели сыграть вничью с командой из Косово (1:1). Словенцам в гостях они уступили минимально (1:0), а ответный матч крупно проиграли 0:4. Первый матч с Грецией также обернулся поражением (0:2).

Молдова пока находится на последнем месте в этом квартете, в ее активе один балл.

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