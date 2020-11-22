Молдавский спортсмен-ветеран стал чемпионом мира по самбо

Золотая медаль для него - девятая в карьере, а всего на турнире в Минске представители нашей республики завоевали семь наград.

КИШИНЕВ, 22 ноября - Sputnik. Молдавский спортсмен Михаил Маляр в 75 лет стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов.

Он также является многократным чемпионом мира по дзюдо.

Во время пандемии атлет усердно тренировался, чтобы вновь подняться на высшую ступеньку пьедестала и услышать в честь своей победы гимн Республики Молдова.

В 75 лет чемпион выжимает от груди в положении лежа 110 кг. В этом возрасте он показывает невероятную силу и боевитость.

"Я не представляю свою жизнь без спорта. Каждый день я поднимаю тяжести и поддерживаю форму. Хочу побеждать и побеждать ", - сказал Михаил Маляр.

На чемпионате мира по самбо в Минске Молдова завоевала 7 медалей разного достоинства. Петр Куру из Гагаузии также удостоился золота.

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