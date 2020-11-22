Молдавский спортсмен-ветеран стал чемпионом мира по самбо

КИШИНЕВ, 22 ноября - Sputnik. Молдавский спортсмен Михаил Маляр в 75 лет стал чемпионом мира по самбо среди ветеранов.
Он также является многократным чемпионом мира по дзюдо.
Во время пандемии атлет усердно тренировался, чтобы вновь подняться на высшую ступеньку пьедестала и услышать в честь своей победы гимн Республики Молдова.
В 75 лет чемпион выжимает от груди в положении лежа 110 кг. В этом возрасте он показывает невероятную силу и боевитость.
"Я не представляю свою жизнь без спорта. Каждый день я поднимаю тяжести и поддерживаю форму. Хочу побеждать и побеждать ", - сказал Михаил Маляр.
На чемпионате мира по самбо в Минске Молдова завоевала 7 медалей разного достоинства. Петр Куру из Гагаузии также удостоился золота.
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