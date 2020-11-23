Женский ринг: европейское золото для молдавской сборной

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Черногории определились лучшие боксеры Европы юниорской категории. Среди лидеров европейского первенства - тираспольчанка Дарья Козорез.

"Здорово, что в таких условиях, как сейчас – пандемия, карантин, отсутствие выездных соревнований, наши боксеры продолжают показывать достойные результаты , - говорит заслуженный тренер по боксу Максим Чертыковцев. - Девчонки нас особо порадовали на европейском ринге".

Дарья Козорез выступала в весовой категории свыше 81 килограмма и явно покорила континентальный ринг. Сначала полуфинал, в котором приднестровская спортсменка смотрелась уверенно – одолела соперницу из Испании Клару Мартинез и продефилировала в сторону финала. В решающем бою Дарья затмила конкурентку из России. Уверенно победила Татьяну Богданову и взошла на европейский пьедестал. Чемпионат Европы показал: Дарья Козорез – не просто золото, а новая звезда для юниорской сборной.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova