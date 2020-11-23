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Дарья Козорез

Женский ринг: европейское золото для молдавской сборной

© Sputnik / Сорокопуд Юлия
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201123/32608065/zhenskiy-ring-evropeyskoe-zoloto-dlya-moldavskoy-sbornoy.html

Тираспольчанка Дарья Козорез выиграла первенство Европы среди юниоров по боксу, которое прошло в Черногории.

ТИРАСПОЛЬ, 23 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Черногории определились лучшие боксеры Европы юниорской категории. Среди лидеров европейского первенства - тираспольчанка Дарья Козорез.

"Здорово, что в таких условиях, как сейчас – пандемия, карантин, отсутствие выездных соревнований, наши боксеры продолжают показывать достойные результаты , - говорит заслуженный тренер по боксу Максим Чертыковцев. - Девчонки нас особо порадовали на европейском ринге".

Дарья Козорез выступала в весовой категории свыше 81 килограмма и явно покорила континентальный ринг. Сначала полуфинал, в котором приднестровская спортсменка смотрелась уверенно – одолела соперницу из Испании Клару Мартинез и продефилировала в сторону финала. В решающем бою Дарья затмила конкурентку из России. Уверенно победила Татьяну Богданову и взошла на европейский пьедестал. Чемпионат Европы показал: Дарья Козорез – не просто золото, а новая звезда для юниорской сборной.

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