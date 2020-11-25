Двойной уДАР: как пастушка из Приднестровья покорила европейский ринг

18-летняя Дарья Козорез – большое открытие в молдавском боксе. Простая сельская девушка с непростой судьбой. Она пробилась в элиту молодежного чемпионата Европы и стала откровением для Sputnik Молдова.

ТИРАСПОЛЬ, 25 ноя - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Чемпионат Европы, который прошел в черногорской Будве, проявил молодых талантов. В этом году все медали сборной Молдовы – дело рук спортсменов из Приднестровья. Ударная сила – это 5 призеров:

Золото - Дарья Козорез (+81 кг)

Серебро - Михаил Царану (49 кг)

Бронза - Владислав Гудзь (64 кг)

Бронза - Даниил Слепой (52 кг)

Бронза - Кристина Кипер (60 кг)

Ринг и молот

Итак, золото! Даша– восходящая звезда приднестровского бокса. О себе говорит мало. Под объективами румянится в цвет красного угла ринга, где провела полуфинал. Правда, перед испанской соперницей Кларой Мартинез так не стеснялась. Сражалась, как львица, победила досрочно. В Черногории Дарья Козорез взяла и молдавско-российский финал.

"В бою за золото Даша победила чемпионку России Татьяну Богданову, сибирячку, которая отступать не собиралась. А звание чемпионки России знаете, чего стоит? Там же сумасшедшая борьба идет внутри страны за лидерство. И вот такую соперницу победить – это большой успех для нас", - объясняет тираспольский наставник Анатолий Ахмадиев.

© Sputnik / Sorokopud Julia Первое интервью для телевидения.

Тренер вспоминает, как готовились к европейскому рингу. Вместе с национальной командой провели трехнедельный сбор. "В Кишиневе были очень интересные тренировки", - говорит он. Видео в смартфоне наставника ярче слов: нехрупкая Даша чеканит 25-ти килограммовым молотом по тракторной шине. "Да, потом был еще украинский сбор", - добавляет он.

С поля – в ринг

Тяжелой работы Даша не боится – ни в боксе, ни в жизни. С юных лет зарабатывает, как может. Любит пахать в поле. Это дословно. Больше всего девушке нравится собирать урожай: фрукты, овощи. Как-то раз клубники насобирала 12 ящиков. "А в крестьянском труде, как и в спорте, математика простая: чем больше работаешь – тем больше заработаешь", - считает собеседница.

Даша вспоминает, как по-спортивному пасла коров. Скотина гуляла – пастушка по дамбе наворачивала круги. А еще, работала в местном караоке. Пока сверстники пели песни – она за стенкой мыла посуду и шла по мотивам своей мечты - к европейскому пьедесталу.

"Всегда приходилось совмещать подработку со спортом. Как-то я работала "на чесноке". Сбор с 4-х утра и до 4-х дня. Уставала страшно, но сразу с поля бежала на тренировку. Не дай бог пропустить", - откровенничает девушка.

То там, то тут, студентка училища олимпийского резерва подрабатывает и сейчас.

Бокс для похудения

На самом деле, бокс Даше никогда не нравился. "Девушке надо заниматься чем-то более утонченным", - думала 13-летняя баскетболистка. Пока не встретила объявление на столбе: набор в секцию кикбоксинга. От азарта и желания похудеть бросилась в единоборства. Через полтора года сбросила 30 кг. Уверяет - чистый спорт и никаких диет!

"Я весила 108 кг, и всегда мечтала стать стройнее. Но похудеть никак не получалось. Думаю, именно за счет бокса и всех этих тренировок усердных я изменила себя", - признается чемпионка.

Обновленная Даша выступает в супертяжелом весе – свыше 81 кг. Боксерский плюс сайз девушку больше не устраивает. Новая цель – вписаться в 75. По фигуре двойной удар: и платье мечты надеть, и Олимпиаду примерить.

© Sputnik / Sorokopud Julia Дарья Козорез с тренерами.

"Это чисто спортивный интерес. Дело в том, что на Олимпийских играх в боксе максимальная весовая категория для женщин 75 кг. Иначе я не пройду!" - смеется спортсменка.

Бодипозитив не приветствует и тренер. Чисто из профессиональных соображений. "Зудит" общая олимпийская мечта.

"Сейчас такой ажиотаж вокруг этой медали. Главное, чтобы не зазвездиться, как говорится. Надо понимать, что это лишь первый шажок к нашей большой цели", - говорит Анатолий. "Теперь нужно грамотно распорядиться талантом и ресурсами, которые у нас есть".

Следующий шаг – первенство планеты. Апрель – Польша – мир. Пастушка из Приднестровья берется за боксерскую грушу, чтобы весной собирать урожай.

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