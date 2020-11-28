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Футбол.

Сборная Молдовы по футболу сменила свою позицию в рейтинге ФИФА

© Sputnik / Mihai Caraus
Спорт
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Sputnik Молдова
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Национальная команда оказалась при жеребьевке отбора на ЧМ-2022 в одной корзине с Мальтой, Лихтенштейном, Гибралтаром и Сан-Марино.

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Сборная Молдовы по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА. Национальная команда теперь находится на 177 месте.

Напомним, что в УЕФА утвердили корзины для жеребьевки отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Жеребьевка пройдет 7 декабря в онлайн-режиме, без представителей футбольных ассоциаций.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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В соответствии со своими позициями Молдова попала в шестую корзину, вместе с Мальтой, Лихтенштейном, Гибралтаром и Сан-Марино.

Для участия в отборочных матчах на ЧМ-2022 будут сформированы десять групп — в половине из них будет по шесть команд, в другой половине — по пять сборных. Десять победителей сразу проходят на чемпионат мира, а десять команд, занявших второе место, сыграют в плей-офф.

В стыковых матчах будут участвовать также две лучших по рейтингу команды групп Лиги наций, которые не пройдут на чемпионат мира через отборочный турнир.

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