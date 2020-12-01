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Молдавские футболистки на арене Хомутов

Дамский ЕВРО: футболистки Молдовы и Чехии уже на старте

© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201201/32716650/damskiy-EVRO-futbolistki-moldovy-i-chekhii-uzhe-na-starte.html

Во вторник в 16.00 в чешском Хомутове - женский футбольный батл: Молдова – Чехия, отборочный матч европейского первенства. Для молдавских футболисток - шанс реабилитироваться за тотальное поражение от Испании со счетом 0:10.

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Прорваться на Евро молдавским футболисткам непросто. Квалификация складывается не в пользу национальной сборной. В группе D Молдова - на пятом месте. В шести матчах - три очка. Победила Азербайджан со счетом 3:1. Сегодня – расчет на Чехию. У главного тренера женской сборной наметился четкий план.

"Мы знаем, что Чехия очень мотивирована. Они хотят только победы, потому что только она им гарантирует выход на второе место и дорогу в Евро. Наше настроение, конечно, дать бой, насколько сможем. Надеемся, что мы поборемся", -  отметил Эдуард Блэнуцэ.

Наставник сборной Молдовы Эдуард Блэнуцэ
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Наставник сборной Молдовы Эдуард Блэнуцэ.

Игрок молдавской команды Клаудия Кипер в предматчевом интервью отметила, что с чешскими футболистками уже играла. Поэтому говорит со знанием дела, что успех сегодня будет зависеть от командного духа. И никаких сожалений из Мадрида!

"У меня очень хорошее настроение перед матчем. Поединок с Испанией, и вправду, был тяжелым. Его нужно забыть и думать о Чехии. Я думаю, что мы положительно настроены и устроим матч намного лучше, чем с Испанией. Мы должны показать, что умеем играть в футбол, а не только проигрывать, как все говорят. Можем быть сильнее и лучше", - подчеркнула футболистка.

Наставник сборной Молдовы Эдуард Блэнуцэ
© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Молдавские футболистки на арене "Хомутов".

Матч будет обслуживать французская бригада арбитров. Главный рефери - Флоранс Гиймен. Судья ФИФА с 2018-го года. Во Франции мадемуазель Гиймен трижды признавалась лучшим арбитром в женском футболе.

Играют футбольные дамы на арене "Хомутов". Газон с подогревом, трибуны на 4 с лишним тысячи мест. Правда -  какая разница? У зрителей карантин!

"Зрителям хочу сказать, чтобы не теряли веру. То же я говорю и девушкам. После первого проигрыша всегда надо делать анализ и идти дальше. По-другому никак. Стараться играть. Как показатель - сборная Испании, одна из лучших команд сейчас в Европе и в мире", - обратился к фанатам тренер национальной сборной.

Команды Молдовы и Чехии уже разминаются на поле. Стартовый свисток прозвучит в 16.00. Для молдавских футбольных леди это будет заключительный матч в году. Надеемся, что победный!

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