Жеребьевка европейского отбора к ЧМ-2022: с кем сыграет Молдова

Наша сборная узнала поименно пятерых своих соперников. Первые матчи квалификации пройдут уже в марте 2021 года.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. В Цюрихе состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. На этом распределении узнали своих соперников участники европейского кластера.

Сборная Молдова попала в группу "F" со следующими командами: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова.

Изначально наша страна находилась в последней, шестой корзине, в силу своего небольшого рейтинга.

В табели о рангах ФИФА Молдова располагается на 177 месте, имея в своем активе 950 очков.

Вот как распределила жеребьевка других участников квалификации:

📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA's #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022!



🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020

​Квалификация ЧМ-2022

Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. Десять победителей групп получаются путевку в Катар, а другие десять стран, занявших вторые места, выйдут в плей-офф.

Помимо десяти занявших второе место на групповом этапе, в стыковых матчах также будут участвовать команды, занявшие первое и второе место в группах другого турнира - Лиги Наций 2020-2021.

В финальном турнире чемпионата мира 2022 года примут участие 32 сборные.

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