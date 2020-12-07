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Жеребьевка европейского отбора к ЧМ-2022: с кем сыграет Молдова

© AFP 2020 / FIFA / KURT SCHORRER
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (129)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201207/32801058/zherebevka-na-kvalifikatsiyu-na-chm-2022-kakie-soperniki-dostalis-moldove.html

Наша сборная узнала поименно пятерых своих соперников. Первые матчи квалификации пройдут уже в марте 2021 года.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. В Цюрихе состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре. На этом распределении узнали своих соперников участники европейского кластера. 

Сборная Молдова попала в группу "F" со следующими командами: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова.

Изначально наша страна находилась в последней, шестой корзине, в силу своего небольшого рейтинга. 

В табели о рангах ФИФА Молдова располагается на 177 месте, имея в своем активе 950 очков. 

Вот как распределила жеребьевка других участников квалификации: 

Квалификация ЧМ-2022

Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. Десять победителей групп получаются путевку в Катар, а другие десять стран, занявших вторые места, выйдут в плей-офф.

Помимо десяти занявших второе место на групповом этапе, в стыковых матчах также будут участвовать команды, занявшие первое и второе место в группах другого турнира - Лиги Наций 2020-2021.  

В финальном турнире чемпионата мира 2022 года примут участие 32 сборные. 

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Тема:
Будни молдавского футбола (129)

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