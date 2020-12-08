Скандал в молдавском футболе: сколько стоит договорной матч

Спецоперация Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы и Европола: по делу о договорных матчах подозреваемыми проходят 11 человек, из них четверо задержаны, а еще двоих объявят в розыск.

КИШИНЕВ, 8 дек – Sputnik. Четыре человека из сферы молдавского футбола задержаны по делу о договорных матчах. Всего подозреваемых насчитывается 11. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) республики во вторник.

"Среди них - президенты футбольных клубов Молдовы, руководители специализированных спортивных школ и игроки, представляющие пять из десяти команд национальной дивизии", - уточнили в НАЦ.

Как пояснили в ведомстве, операция проходила совместно с представителями Европола и УЕФА, которые предоставили техническую, информационную и аналитическую помощь следователям.

Подробности дела

В июле 2020 года в реестре обращений НАЦ зарегистрировали факты о незаконных действиях по поощрению и оказанию влияния на игроков спортивных клубов. Согласно материалам следствия, начиная с 2017 года некоторые тренеры, спортивные агенты, владельцы спортклубов и люди из руководства Федерации футбола Молдовы могли повлиять на игроков клубов, чтобы они действовали некорректно, для проведения договорных матчей, согласованных с заинтересованными лицами.

"Таким образом, в обмен на финансовое вознаграждение и услуги футболистам предписывалось вести себя во время игры определенным образом, с каким точным счетом проиграть или выиграть. Причем эти результаты уже были известны букмекерам", - отметили в НАЦ.

В результате расследования выявлено несколько подозрительных ставок на исход матчей. Это, как уточнили в Антикоррупционном центре, свидетельствует о постоянном манипулировании футбольными матчами в Молдове с участием одних и тех же спортивных команд.

Расценки на договорной матч

Следователи установили, что суммы для "организованного" матча варьировались от 10 000 до 20 000 евро. "Причем в основном они фигурировали в букмекерских конторах в Азии. В то же время обнаруживались связи с букмекерскими конторами из стран Евросоюза", - уточнили в НАЦ.

По данным следствия, только в период с июля 2020 года по настоящее время было сфальсифицировано более 20 матчей. Ориентировочная выручка в результате проведения договорных игр составила 600 000 евро, уточнили в ведомстве.

Обыски и задержания

В начале декабря НАЦ совместно с антикоррупционной прокуратурой и представителями Европола провели обыски у проходящих по делу граждан. Речь, в том числе идет о президентах спортивных клубов, тренерах, игроках национальных футбольных команд.

В результате предпринятых мер из 11 подозреваемых задержаны четверо. Они помещены на 72 часа в изолятор Антикоррупционного центра. Еще двое должны быть объявлены в розыск, уточнили в Антикоррупционном центре.

"Если их вина будет доказана, то они рискуют получить штраф в размере до 5000 условных единиц (250 000 леев) или тюремный срок от двух до шести лет в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение четырех-семи лет", - пояснили в структуре.

Не первый прецедент

Для Молдовы этот скандал с договорными матчами не стал чем-то новым. Пять лет назад НАЦ и антикоррупционная прокуратура провели еще одно расследование, связанное с делом о даче взяток некоторым должностным лицам Федерации футбола Молдовы. В том случае речь шла о попытках повлиять на некоторых игроков молодежной сборной Молдовы, чтобы команда проиграла в футбольном матче с Бельгией. Дело было отправлено в суд в июле 2015 года.

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