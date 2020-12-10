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Наталья Мунтяну.

Футболистка из Молдовы признана лучшим вратарем чемпионата Беларуси

© Photo : Футбольный клуб "Динамо-Минск"
Спорт
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Sputnik Молдова
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За 13 игр сезона Наталья Мунтяну пропустила всего три мяча, в десяти матчах сохранив ворота "сухими".

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Капитан женской сборной Молдовы по футболу Наталья Мунтяну завоевала новый личный трофей. Она была признана лучшим вратарем чемпионата Беларуси благодаря отличному результату своей команды, минской "Динамо-БГУФК".

Футбольный мяч
© Sputnik / Александр Вильф
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"Эта награда была для меня неожиданной. Я очень рада, что получила ее, и после таких наград хочу еще больше работать над собой" — цитирует Мунтяну пресс-служба молдавской федерации футбола.

Наталья отлично выступила в этом году в составе своей команды, которая достигла поставленных целей - чемпионства и Кубка Беларуси. За 13 сыгранных в чемпионате матчей Наталья пропустила всего 3 мяча, сумев при этом забить гол с пенальти. В 10 играх она сохранила свои ворота "сухими". В следующем сезоне минское "Динамо-БГУФК" сыграет в Лиге чемпионов по женскому футболу.

"Сезон был удачным, поставленные цели были достигнуты и это отлично. Впереди еще много побед", — добавила Наталья.

Наталья Мунтяну (27 лет) выступает уже за третий белорусский клуб, до этого она провела 5 лет в могилевском "Днепре" и гродненском "Немане". С Днепром дважды завоевала бронзовые медали чемпионата Беларуси. По итогам 2019 года Наталья была признана лучшим футболистом Молдовы.

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