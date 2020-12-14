Молдавский спортсмен – бронзовый призер ЧМ по греко-римской борьбе

Мировое первенство по греко-римской борьбе проходит в столице Сербии Белграде с 12 по 18 декабря, молдавский спортсмен выступил во второй день соревнований.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Борец Александрин Гуцу завоевал бронзовую медаль на Кубке мира по греко-римской борьбе, состязание прошло накануне вечером.

Первенство проходит с 12 по 18 декабря в Белграде, молдавский спортсмен выступил в весовой категории до 77 килограммов.

Как сообзщили в Федерации борьбы Молдовы, два других представителя нашей страны, Артем Деляну (55 кг) и Валентин Петик (72 кг) заняли пятое место. Михаилу Браду (82 кг) предстоит борьба за бронзовую медаль.

В соревнованиях принимают участие 22 спортсмена. Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в нынешнем году Кубок мира по греко-римской борьбе заменяет Чемпионат мира.

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