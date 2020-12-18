Кто он, новый тренер "Шерифа" - детали о назначении

Лучший клуб Молдовы возглавит Юрий Вернидуб. Руководство тираспольской группировки и украинский тренер пришли к соглашению о сотрудничестве. Сегодня об этом официально сообщила пресс-служба желто-черных.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек — Sputnik, Юлия Сорокопуд. После ухода хорвата Зорана Зекича с главным тренером в "Шерифе" определялись два месяца. СМИ гадали, кто возьмется за футбольную звезду Молдовы? В списке претендентов фигурировало имя Юрия Вернидуба. В начале ноября украинец говорил, что о предложении "Шерифа" впервые слышит. Сегодня клуб официально объявил: "С Вернидубом готов к сотрудничеству!".

Факты о назначенце

Юрию Вернидубу в январе исполнится 55 лет. Юбилей он встретит уже в Тирасполе. От молдавского футбола он рос недалеко - родился в Украинской ССР. Начинал карьеру с родного "Спартака" Житомир. В Первой лиге стартовал с запорожским "Металлургом".

Известен также игрой в немецком "Камницере" и российском "Зените". За питерский клуб отыграл 82 матча. В Санкт-Петербурге завершил свою профессиональную карьеру футболиста.

С 2001 года начал тренерскую деятельность. Восемь лет был у руля запорожского "Металлурга". Затем девять лет руководил луганской "Зарей", которая при нем впервые в истории пробилась в финал национального кубка страны и завоевал бронзу чемпионата Украины. "Заря" пять сезонов подряд билась в еврокубках, дважды — в групповом этапе Лиги Европы.

На Украине Юрия Вернидуба два года признавали лучшим тренером. В прошлом году наставник страну поменял на Беларусь.

Вместе с "Шахтером" из Солигорска добрался до очередного чемпионского титула.

Юрий Кендыш – о Вернидубе

Игрок сборной Беларуси Юрий Кендыш лично знаком и с "Шерифом", и с его новым тренером. После желто-черных белорусский полузащитник перешел в "Шахтер" Солигорск. В прошлом сезоне Кендыш – Вернидуб – "Шахтер" - чемпионская тройка, которая расстанется.

© Photo : fcshakhterby Юрий Кендыш.

"Мне довелось с ним поработать. Это отличный специалист. Очень порядочный. Не было никогда у меня с ним вопросов по коммуникации. Если были какие-то замечания, недовольства — это всегда у нас говорилось открыто", — рассказывает Юрий Кендыш. "Зная молдавский чемпионат, уверен, что у Юрия Николаевича проблем не будет. Но "Шериф" всегда нацелен на еврокубки. А тут уже как сложится в дальнейшем коллектив, какие исполнители подберутся. Надеюсь, что у них вместе все получится!", — добавил полузащитник.

Экс-футболист "Шерифа" и Юрия Вернидуба размышляет, каким станет тираспольский футбол. Сопоставляя тактику команд со знанием игры, белорус отвечает как профи. Не выдает чужих секретов.

"Есть схема, которую штаб Юрия Вернидуба хотел привить нам. Но что-то не сложилось. На тренировках это отрабатывалось. В принципе, там достаточно большой багаж упражнений, который направлен на развитие и взаимопонимание именно в этой схеме. Думаю, именно ее Юрий Николаевич захочет предложить "Шерифу". Дождитесь. Чуть-чуть терпения!", — рассуждает Кендыш.

Какой он, Юрий Вернидуб, в деле — узнаем совсем скоро. Новый главный тренер к работе с "Шерифом" приступит в январе, сразу после отпуска.

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