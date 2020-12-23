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Награждение лучших спортсменов года.

"Борцовский" ТОП: в Молдове назвали лучших спортсменов 2020 года

© Photo : Miroslav Rotari
Спорт
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Sputnik Молдова
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Министерство образования, культуры и исследований объявило лучших спортсменов Молдовы по итогам года.

ТИРАСПОЛЬ, 23 дек – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Олимпиаду перенесли, но пьедестал никто не отменял. В этом году молдавские спортсмены завоевали награды разного достоинства на чемпионатах мира и Европы. Гребля, легкая атлетика, тхэквондо, но самая звездная дисциплина 2020-го – борьба, причем в разных стилях.

Виктор Стерпу
© Photo : Miroslav Rotari
Виктор Стерпу.

Спортсмен года – 21-летний дзюдоист Виктор Стерпу.  Борец выиграл взрослый и молодежный чемпионат Европы. У Стерпу отличные шансы стать участником токийской Олимпиады. Сейчас он 19-й в мировом рейтинге. Квоты возьмут первые 18, а значит в ближайшие полгода развернется борьба за олимпийскую путевку. Кстати, в списке лучших дзюдоистов планеты Стерпу соседствует с тезкой Виктором Скворцовым – экс-членом молдавской сборной, выступающим за Арабские Эмираты. Если оба пробьются на Игры, весовая категория 73 кг обещает быть интересной!

Анастасия Никита
© Photo : Miroslav Rotari
Анастасия Никита.

Анастасия Никита – постоянный лауреат государственной спортивной премии в Молдове. Девушка – настоящий борец. В топе последние три года: 2018 – "талант года", 2019 – лучшая спортсменка, 2010 – номинация та же.

Чтобы стать сильнейшей в своей стране, Анастасия победила во всех официальных турнирах под эгидой Международного объединенного союза борьбы. Год начала с европейского золота, а завершила 2020-й победой на Кубке мира. Кстати, первой в истории женской борьбы в Молдове.

"Для меня это мотивация продолжать работать и доказывать, что я заслуживаю эту награду. Я даже немного горжусь собой – стала лучшей спортсменкой года! Ходя год был очень сложным: пандемия, не получилось тренироваться на все 100%. Но я буду стремиться к тому, чтобы отстоять это звание. Буду работать дальше!", – говорит она.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a premiat cei mai buni sportivi ai anului 2020
© Photo : Miroslav Rotari
Лучшие спортсмены года.

Большую часть ТОПа занимают борцы. В числе лучших также Михаил Сава, Георгий Рубаев, Марьяна Чердивара, Денис Виеру, Петр Янулов и Александрин Гуцу. В список вошли также гребцы Сергей Тарновский, Мария Опарашу и Даниэла Кочу. Отмечены легкоатлеты Максим Рэйляну, Андриан Мардарь и тхэквондист Степан Дмитров.

Лучшими тренерами признаны наставники национальных сборных по женской борьбе и дзюдо Тудор Кырлан и Валерий Думиникэ.

Открытием года стала представительница женской борьбы Ирина Рынгаци и футболист сборной Молдовы Олег Рябчук.

Лауреатов награждали действующий президент Республики Молдова Игорь Додон и министр образования, культуры и науки Молдовы Лилия Поголша.

В конце года свое мнение должны были высказать и спортивные журналисты. Но Галу Ассоциации спортивной прессы Молдовы из-за ограничительных мер перенесли. Она пройдет 18 января 2021. 

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