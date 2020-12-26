Спортивные итоги-2020: спасибо, что не подвели

В 2020-м мы готовились следить за Олимпиадой и ЕВРО, болеть за наших спортсменов, ликовать на трибунах. Но даже бесперебойно отходить годовой абонемент в тренажерный зал не вышло. Большинство планов и соревнований отменились. Вспоминаем, каким был этот спортивный год.

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Молдавская спортсменка Анастасия Никита 2020-й начала по графику - в феврале стала чемпионкой Европы по женской борьбе и думала, что наперед знает весь свой план. Через месяц встретилась с новой реальностью: атлет предполагает, а COVID располагает. Прием почти смертельный для Никиты и спортсменов со всего света. Так что всем, кто добрался до пьедестала, огромный респект.

"2020 год был очень сложным с нескольких точек зрения. Из-за пандемии я не могла тренироваться на 100%. Отменились многие важные соревнования. Лучшие борцы во всем мире оказались изолированными от ковров и других соревновательных арен. Это страшно", - признается Анастасия Никита.

Евро-20не20 и другие футБОЛЬные страсти

Здорово досталось футболу. Спортивный локдаун парализовал все схемы игры: от любительских матчей до ЕВРО-2020 (форум перенесли на 2021 год).

До июня мир завидовал бесстрашному белорусскому розыгрышу - единственному чемпионату, который "корона" не прервала. В Молдову большой футбол вернулся с опозданием на 4 месяца. С ходу Кубок страны выиграл "Петрокуб" из Хынчешт, по пенальти обыгравший сурученский "Сфынтул Георге".

В национальном розыгрыше началась гегемония тираспольского "Шерифа". Чемпион шел, не теряя очки, пока не потерял хорватского тренера. После Зорана Зекича лучший клуб в Молдове возглавил украинский специалист Юрий Вернидуб. Первую половину чемпионата прервала вторая волна пандемии.

Без фанатов, флагов и гимнов. Еврокубки в этом сезоне по новой формуле - квалификация вдвое круче. На решение - один только матч. В Лиге чемпионов "Шериф" уверенно переиграл "Фолу Эш" из Люксембурга – 2:0. В гостях уступил азербайджанскому "Карабаху" - 1:2. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы играли против ирландского "Дандолка". Это была футбольная драма на главной арене в Тирасполе. "Шериф" уступил по пенальти и с еврокубками закончил.

Выход футбольной сборной

Еще один приднестровский клуб "Динамо-Авто" дебютировал на евро-арене. Команда Игоря Добровольского в первом квалификационном раунде сражалась с латвийским "Вентспилсом" - 1:2. На этой же стадии "Петрокуб" попрощался с еврокубками, всухую проиграв сербскому "Бачка Топола" - 0:2. И, наконец, "Сфынтул Георге". Сурученский клуб вылетел из Лиги Европы после минимального поражения от сербского "Партизана". Но до этого умудрился по пенальти обыграть белорусский "Шахтер"! Кстати, тогда тренером белорусов был Юрий Вернидуб. "Святые" и новый наставник "Шерифа" увидятся в первом же матче 2021-го. 20 февраля отложенный поединок 11 тура должен возобновить футбольный сезон.

Национальной командой всю осень верховодил турецкий наставник Энгин Фират. Сражение в Лиге Наций победным не получилось. В первом матче с Косово оружие не сложили - отыграли вничью 1:1. Но в следующих пяти поединках проиграли: и Косово, и Греции, и Словении. Молдова заняла последнее место в группе и переключилась на Мундиаль-2022. Точнее - на жеребьевку. Молдова попала в группу F. В отборочном турнире Фират и его команда сыграют со сборными Дании, Австрии, Шотландии, Израиля и Фарерских островов.

"Группа достаточно интересная. Понимаем, что могло быть намного хуже. Но все знают, что легких матчей на уровне сборных нет, особенно для нас. Даже Фарерские острова последние годы показывают неплохой результат. Так что будем настраиваться и биться", - оценил жеребьевку футболист национальной сборной Виталий Дамашкан.

Пожалуй, самым ярким событием футбольного года был товарищеский матч Молдова-Россия. Вместо 21 марта он состоялся 12 ноября. Как говорится, лучше поздно, чем не играть. Звездный состав, скандал с Артемом Дзюбой, положительные тесты на COVID… К встрече с россиянами интерес только подогревался. В Кишиневе на стадионе "Зимбру" и правда было жарко - 0:0. Судя по послематчевой пресс-конференции, эта ничья - победа молдавской сборной и поражение команды Станислава Черчесова.

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus

Товарищеский матч Молдова – Россия © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 14 © Sputnik / Mihai Caraus Товарищеский матч Молдова – Россия

Учитывая, что футбольные трибуны в этом году были исключительно онлайн, молдавско-российский "товарняк" побил все рекорды зрелищности. По ТВ матч посмотрело свыше 103 тысяч человек.

COVID, карантин и Олимпийские игры

Каждая летняя Олимпиада проводится в високосный год. Но Игры-2020 тоже назовем високосными - необычными, несчастливыми, непроведенными. Их перенесли на 2021-й. Что это? Фора для тех, кто не успел отобраться, или как следует подготовиться? А может, проигранное время? Разобраться помогла чемпионка Олимпиады-80 Лариса Попова. Сейчас она занимает пост вице-президента Национального олимпийского комитета Молдовы.

"Олимпиаду не отменили – ее перенесли. И если думать, хорошо это или плохо в плане результатов, скажу так - тут все зависит от спортсмена, какую сторону он сам выберет. Это может быть год провала или, наоборот, шанс лучше подготовиться и побороться за квоту. Что касается наших академистов, обещаю вам, что мы еще поборемся за путевки", - признается Лариса Попова.

Олимпиада в Токио ждет молдавских спортсменов в следующем году. Квоты на Игры уже завоевали легкоатлеты Сергей Маргиев, Димитриана Сурду, Лилия Фиськович и Залина Петривская. В олимпийской сборной также лучница Александра Мырка, пловчиха Татьяна Салкуцан и борец Анастасия Никита. До олимпийского лета еще есть время список удлинить.

Если говорить об индивидуальных свершениях, тут Министерство образования, культуры и исследований традиционно вынесло свой вердикт. Лучшим спортсменом года объявлен дзюдоист Виктор Стерпу.

© Photo : Miroslav Rotari Виктор Стерпу

Борцу в кимоно 21 год. В этом непростом сезоне он - звезда европейского татами. Молдавский спортсмен выиграл взрослый и молодежный чемпионат Европы. А еще у Стерпу шанс побороться по-крупному - стать участником летних Олимпийских игр. В мировом рейтинге до "виктории" в категории до 73 килограммов Виктору не хватает всего одной позиции - он твердо стоит на 19 месте. Кстати, за олимпийский ТОП-18 бьется его сосед по карьерной лестнице Виктор Скворцов. Экс-член молдавской сборной выступает за Арабские Эмираты. Оба возьмут квоту - и вот вам еще повод смотреть олимпийское дзюдо!

Анастасия Никита - лучшая спортсменка года

Прекрасная Анастасия Никита трений год подряд берет государственную премию за спортивные достижения. Начинала с номинации "открытие года". В 2020-м она - лучшая в стране по версии Минкультуры.

© Photo : Miroslav Rotari Анастасия Никита

"Для меня это мотивация продолжать работать и доказывать, что я заслуживаю эту награду. Я даже немного горжусь собой - стала лучшей спортсменкой года! Буду стремиться к тому, чтобы отстоять это звание. Буду работать дальше", - делится впечатлениями лидер женской борьбы в Молдове.

В этом году Анастасия победила во всех официальных турнирах под эгидой Международного объединенного союза борьбы. В начале года взяла европейское золото, а в конце 2020-го закольцевала победой на Кубке мира. Кстати, первой в истории женской борьбы в Молдове.

"А ведь год был очень сложным для нас, спортсменов: пандемия, не получилось тренироваться на все 100%, не во всех соревнованиях удалось побороться. Но главное, что у меня получилось, показать самый прекрасный результат в моей карьере - победить на Кубке мира. Спасибо за то, что и дома меня высоко ценят", - говорит Анастасия Никита.

"Борцовский" ТОП

Налицо абсолютный фурор молдавских борцов: всего 8 лауреатов.

© Photo : Miroslav Rotari Лучшие спортсмены года

Полный список лучших спортсменов года по версии Министерства образования, культуры и исследований:

Спортсмены 2020

Спортивный 2020-й вышел непростым - без Олимпиады, ЕВРО, открытых соревнований и полных трибун. Пандемия навязала новые правила игры всем атлетам независимо от вида спорта. Спортсмены показали, что при любых условиях будут бороться и побеждать. За это героям-2020 говорим: "Спасибо, что не подвели!"

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