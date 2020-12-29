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Финал кубка Молдовы по футболу между Шерифом и Сфынтул Георге

Футбольный клуб "Шериф" продлил контракт с капитаном команды

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (130)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20201229/33069060/futbolnyy-klub-sherif-prodlil-kontrakt-s-kapitanom-komandy.html

За несколько лет, которые Вячеслав Посмак выступает за тираспольскую команду, футболист провел более сотни матчей.

ТИРАСПОЛЬ, 29 дек – Sputnik. ФК "Шериф" и защитник "желто-черных" и сборной Молдовы Вячеслав Посмак пришли к соглашению о продлении трудового договора. Футболист продолжит играть за команду в том числе в качестве капитана.

Анастасия Никита
© Photo : Анастасия Никита, из личного архива
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"Коллектив нашего клуба рад продлению контракта и желает Вячеславу больших побед, трофеев, забитых мячей и много матчей без травм в составе нашей команды", – отметили в пресс-службе ФК "Шериф".

Посмак дебютировал в клубе в 2017 году. Число проведенных им матчей с тех пор перевалило за сотню. За это время молдавский защитник в составе ФК "Шериф" выиграл три титула чемпиона Молдовы и стал обладателем Кубка страны.

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Тема:
Будни молдавского футбола (130)

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Теги:
Вячеслав Посмак, ФК "Шериф", Приднестровье


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