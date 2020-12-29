Футбольный клуб "Шериф" продлил контракт с капитаном команды

За несколько лет, которые Вячеслав Посмак выступает за тираспольскую команду, футболист провел более сотни матчей.

ТИРАСПОЛЬ, 29 дек – Sputnik. ФК "Шериф" и защитник "желто-черных" и сборной Молдовы Вячеслав Посмак пришли к соглашению о продлении трудового договора. Футболист продолжит играть за команду в том числе в качестве капитана.

"Коллектив нашего клуба рад продлению контракта и желает Вячеславу больших побед, трофеев, забитых мячей и много матчей без травм в составе нашей команды", – отметили в пресс-службе ФК "Шериф".

Посмак дебютировал в клубе в 2017 году. Число проведенных им матчей с тех пор перевалило за сотню. За это время молдавский защитник в составе ФК "Шериф" выиграл три титула чемпиона Молдовы и стал обладателем Кубка страны.

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