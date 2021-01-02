Видео - Футболист Олег Рябчук подписал контракт с греческим "Олимпиакосом"

Громкий трансфер для молдавского футбола. 22-летний защитник Олег Рябчук подписал контракт на 4,5 года с многократным чемпионом Греции - "Олимпиакос Пирей".

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Рябчук отличился, играя за национальную сборную в матче с Грецией, в котором забил пенальти. В 2020 году он также был важным игроком клубной команды "Пасуш де Феррейра", за которую забил два превосходных гола в чемпионате Португалии. Олег тогда отправил мяч в ворота "Бенфика" и "Санта Клара".

"Я благодарю "Пасуш" за то, как они ко мне относились. Теперь я рад новому испытанию в своей карьере. Я сделаю все возможное, чтобы написать историю с "Олимпиакос", - отметил Олег Рябчук на своей странице в Инстаграм.

Защитник - уроженец Яловен, он сможет в феврале сыграть в шестнадцатом туре Лиги Европы против "ПСВ Эйндховен". У Олега есть шансы стать чемпионом Греции, так как "Олимпиакос" после 12 этапов на три очка опережает "Арис".

"Олимпиакос" - самая титулованная команда Греции, у нее 45 титулов и 28 выигранных кубков. В 1999 году команда из Пирей вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В "Олимпиакос" Рябчука пригласил португальский тренер Педро Мартинш. У игрока сборной Молдовы будут известные коллеги: французы Матье Вальбуэна и Янн М`Вила, бразилец Рафинья.

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