Определился состав на отборочные матчи Чемпионата Европы по футзалу

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Стал известен расширенный состав сборной Молдовы по футзалу на матчи с представителями Греции и Словакии из третьей группы отборочных матчей Чемпионата Европы 2022 года. Имена игроков объявил главный тренер молдавской команды Владимир Вусатый.
В расширенный состав вошли вратари Олег Китороагы, Сергей Бурдужа, Кристиан Малышенко, Артем Кубань, Алексей Капсамун.
Один из самых опытных игроков национальной сборной Кристиан Обадэ получил серьезную травму ноги в матче за клубную команду Autobergamo Deva в чемпионате Румынии и не сможет участвовать в матчах с Грецией и Словакией.
"Спасибо всем за вашу поддержку. Надеюсь, поскорее поправиться и вернуться в команду. Желаю ребятам успехов в следующих матчах. Побед без травм", - обратился с посланием к болельщикам и товарищам по сборной Обадэ.
Молдова сыграет с Грецией 28 января в спорткомплексе Futsal Arena FMF в коммуне Чореску. А уже 2 февраля национальная сборная на выезде встретится со Словакией.
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