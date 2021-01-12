Определился состав на отборочные матчи Чемпионата Европы по футзалу

Национальная сборная готовится к матчам с представителями Греции и Словакии, которые состоятся через две недели.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Стал известен расширенный состав сборной Молдовы по футзалу на матчи с представителями Греции и Словакии из третьей группы отборочных матчей Чемпионата Европы 2022 года. Имена игроков объявил главный тренер молдавской команды Владимир Вусатый.

В расширенный состав вошли вратари Олег Китороагы, Сергей Бурдужа, Кристиан Малышенко, Артем Кубань, Алексей Капсамун.

Среди игроков - Константин Бурдужел, Серджиу Такот, Юлиан Кожокару, Андриан Лашку, Серджиу Цымпеу, Серджиу Николайчук, Андрей Негара, Леонид Подлеснов, Александру Цымбалист, Константин Ница, Константин Гуржуй, Марин Стан, Вадим Цуркану, Даниэль Адам, Виктор Негара, Ион Коваль, Альберт Лупашко, Александр Григореску, Джиян Саваш, Роман Сырбу.

Один из самых опытных игроков национальной сборной Кристиан Обадэ получил серьезную травму ноги в матче за клубную команду Autobergamo Deva в чемпионате Румынии и не сможет участвовать в матчах с Грецией и Словакией.

"Спасибо всем за вашу поддержку. Надеюсь, поскорее поправиться и вернуться в команду. Желаю ребятам успехов в следующих матчах. Побед без травм", - обратился с посланием к болельщикам и товарищам по сборной Обадэ.

Молдова сыграет с Грецией 28 января в спорткомплексе Futsal Arena FMF в коммуне Чореску. А уже 2 февраля национальная сборная на выезде встретится со Словакией.

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