eChampions League: геймер "Шерифа" выступит в Лиге чемпионов

ТИРАСПОЛЬ, 13 янв – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Геймер "Шерифа" Виктор Раковский настраивается на еврокубки. Его ждет eChampions League – это уже третий розыгрыш в рамках турнира EA SPORTS FIFA 21 Global Series.

"Горжусь тем, что все три раза в киберфутбольной Лиге чемпионов представляю клуб, за который всю жизнь болею. Форму "Шерифа" я надел 5 лет назад. С тех пор официально представляю свой любимый клуб на всех соревнованиях, в которых участвую!" - признается Виктор.

© Photo : ФК "Шериф" Киберигрок "Шерифа" Виктор Раковский

Для Раковского розыгрыш мечты - eChampions League - по сути, тот же большой футбол, только в формате digital. Турнир стартует 1 февраля. Цифровые матчи будут проходить на приставках PlayStation 4. Идея-фикс киберфутболиста схожа с целью его реального клуба: пройти всю серию квалификационных турниров. В киберлиге будет 3 этапа.

"Подготовка идет полным ходом, очень много пересматриваю матчей с участием игроков, которые побеждали уже в киберлиге чемпионов. Для себя подчеркиваю много полезного, понимаю, что будет непросто. Хочется показать максимально хороший результат, как можно дальше пройти в турнире. Для меня, как для клуба и для страны в целом, eChampions League - одно из лучших соревнований с сумасшедшей атмосферой и мыльными соперниками", - подчеркнул геймер "Шерифа".

Февральская цель геймера желто-черных – попасть в восьмерку сильнейших, а значит, в финальную стадию. А там все строго: два поражения – вылет. Гранд-финал пройдет 28 мая - за день до завершения живой Лиги чемпионов УЕФА. На кону львиная часть призового фонда, который составит 280 000 долларов. Тройка сильнейших киберигроков также получит путевки в плей-офф европейского региона FIFA 21 Global Series на PlayStation 4.

"Из-за пандемии у нас тоже полная удаленка. По последней информации, турнир будет проходить онлайн, но Гранд-финал должен состояться в Стамбуле. Что касается жеребьевки, она состоится за сутки либо в день соревнования. Это осложняет жизнь всем участникам, потому что до последнего непонятно, кто соперник. Нужно быть готовым уже ко всему", - объясняет Виктор Раковский.

Еще одна деталь – геймеры всея Лиги чемпионов после этого розыгрыша прощаются с платформой PlayStation 4 и переходят на приставку PlayStation 5. Это новые правила для всего киберфутбольного мира. Так что пока есть время взять ноги в руки и пофинтить своим счастливым джойстиком как следует. На цифровой евроарене Виктор Раковский – один за всех: футболистов и тренера. Подобно настоящему мушкетеру желто-черных он попытается провести свой клуб как можно дальше в eChampions League.

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