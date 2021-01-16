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Национальная сборная U-21

Молдавская "молодежка" готовится к ЧЕ-2023: объявлен состав команды

© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210116/33268764/Moldavskaya-molodezhka-gotovitsya-k-che-2023-obyavlen-sostav-komandy.html

Сергей Клещенко, временно исполняющий обязанности тренера сборной U-21 на сборах, объявил, кто включен в состав.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Молодежная сборная Молдовы начинает подготовку к новой отборочной кампании чемпионата Европы 2023 года. Создан первый тренировочный лагерь, который начнет работу 25 января на базе Федерации футбола Молдовы в Вадул-луй-Водэ и позже продолжит деятельность в Турции. Там команда U-21 проведет два товарищеских матча с молодежной сборной Болгарии 31 января и 3 февраля.

Футбол.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Сергей Клещенко, временно исполняющий обязанности тренера "молодежки" на сборах, объявил состав игроков:

Вратари: Думитру Коваль ("Дачия-Буюкань", Кишинев), Юлиан-Себастьян Агаки (Румынский "Маяк").

Защитники: Михаил Ципак, Иоан-Кэлин Ревенко (оба -  Дачия-Буюкань, Кишинев), Данила Игнатов, Евгений Плешко, Серафим Кожокару, Никита Коваль (все - "Шериф" Тирасполь), Денис Ешану ("1 декабря", Португалия).

Полузащитники: Корнелиу Котогой, Ион Гуруля, Думитру Бивол ("Дачия-Буюкань", Кишинев), Денис Макалич, Егор Чесноков (оба, "Шериф" Тирасполь), Александру Граур ("Зимбру", Кишинев), Денис Зглавоч ("Джакомо Кьери", Италия).

Нападающие: Ники Клещенко ("Лейрия", Португалия), Василий Штефу (ФК "Флорешты"), Александру Осипов ("Святой Георге" Суручень), Лаур Гицану ("Зимбру", Кишинев), Евгений Глига ("Шериф" Тирасполь).

Жеребьевка отборочных групп молодежного чемпионата Европы 2023 года состоится 28 января в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. 53 страны-участницы будут разделены на 9 групп, в 8 из которых входят 6 команд, а в одну — 5 команд.

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