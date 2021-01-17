20:21 17 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.00
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Медалисты сборной РМ по вольной борьбе

Молдавские борцы завоевали три медали на турнире в Ницце

© Photo : Facebook / Federația de Lupte din Republica Moldova
Спорт
Получить короткую ссылку
69 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/11/33278753.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210117/33279376/Moldavskie-bortsy-zavoevali-tri-medali-na-turnire-v-nitstse.html

Успешный старт борцовской сборной соревновательного 2021 года. Молдавские спортсмены завоевали свои первые в этом году медали.

Александрин Гуцу
© Photo : COMITETULUI NAȚIONAL OLIMPIC ȘI SPORTIV
Молдавский спортсмен – бронзовый призер ЧМ по греко-римской борьбе
КИШИНЕВ, 17 янв - Sputnik. Трое молдавских спортсменов завоевали призовые места на турнире Grand Prix de France Henri Deglane, также известном как Гран-при Франции. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Федерация борьбы Молдовы.

На турнире, проходившем в Ницце, отечественные спортсмены завоевали 3 медали. Бронзовым призером стал Леомид Колесник, серебряным - Михаил Сава, а на высшую ступень пьедестала почета взошел Евгений Недялко. 

"Поздравляем всех спортсменов и тренеров, которые способствовали этим успехам. Поздравляем тренера команды Романа Дерменжи с успешным стартом сборной по борьбе", - говорится в сообщении.

В турнире в Ницце участвовали спортсмены из Франции, Испании, Германии, Беларуси, Румынии, США, Канады, Египта, Великобритании, Бахрейна, Бельгии, Швейцарии, Швеции, Финляндии и Эстонии.

В субботу соревновались борцы вольного стиля. В воскресенье на ковер вышли борцы греко-римского стиля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео - Спортсмен показал, как проходит экстремальная гонка
Молдавский спортсмен – бронзовый призер ЧМ по греко-римской борьбе
Завтра PLAY: спортсмены возвращаются из игрового карантина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Детеныши белого медведя в сафари-парке Геленджика. Малыши появились на свет под Рождество.
Фото - Милые пушистики: необычное пополнение в сафари-парке Геленджика
Итоги недели в Молдове: топ самых важных событий и заявлений в видео
Итоги недели в Молдове: топ самых важных событий и заявлений в одном видео
Как изменились цены в Молдове 2020
Цены в Молдове: что подорожало, а что подешевело

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться