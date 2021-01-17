Молдавские борцы завоевали три медали на турнире в Ницце

Успешный старт борцовской сборной соревновательного 2021 года. Молдавские спортсмены завоевали свои первые в этом году медали.

Трое молдавских спортсменов завоевали призовые места на турнире Grand Prix de France Henri Deglane, также известном как Гран-при Франции. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Федерация борьбы Молдовы.

На турнире, проходившем в Ницце, отечественные спортсмены завоевали 3 медали. Бронзовым призером стал Леомид Колесник, серебряным - Михаил Сава, а на высшую ступень пьедестала почета взошел Евгений Недялко.

"Поздравляем всех спортсменов и тренеров, которые способствовали этим успехам. Поздравляем тренера команды Романа Дерменжи с успешным стартом сборной по борьбе", - говорится в сообщении.

В турнире в Ницце участвовали спортсмены из Франции, Испании, Германии, Беларуси, Румынии, США, Канады, Египта, Великобритании, Бахрейна, Бельгии, Швейцарии, Швеции, Финляндии и Эстонии.

В субботу соревновались борцы вольного стиля. В воскресенье на ковер вышли борцы греко-римского стиля.

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