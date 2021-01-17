Молдавские борцы завоевали три медали на турнире в Ницце

На турнире, проходившем в Ницце, отечественные спортсмены завоевали 3 медали. Бронзовым призером стал Леомид Колесник, серебряным - Михаил Сава, а на высшую ступень пьедестала почета взошел Евгений Недялко.
"Поздравляем всех спортсменов и тренеров, которые способствовали этим успехам. Поздравляем тренера команды Романа Дерменжи с успешным стартом сборной по борьбе", - говорится в сообщении.
В турнире в Ницце участвовали спортсмены из Франции, Испании, Германии, Беларуси, Румынии, США, Канады, Египта, Великобритании, Бахрейна, Бельгии, Швейцарии, Швеции, Финляндии и Эстонии.
В субботу соревновались борцы вольного стиля. В воскресенье на ковер вышли борцы греко-римского стиля.
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