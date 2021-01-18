Кэтэлин Карп попрощался с "Уфой": хочу играть в Европе

Молдавский футболист воспользовался опцией о возможности расторжения контракта с "Уфой", выразив желание "играть в Европе".

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Полузащитник сборной Молдовы по футболу Кэтэлин Карп покинул российский ФК "Уфа". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на официальном сайте клуба.

"Полузащитник Кэтэлин Карп воспользовался опцией в контракте и разорвал трудовой договор с ФК "Уфа". Футбольный клуб "Уфа" благодарит Кэтэлина за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры", - сказано в заявлении.

Карп перешел в уфимский клуб в январе 2017 года из румынского "Вииторул". За это время полузащитник провел в составе "Уфы" 90 матчей и забил 3 гола.

Сам футболист заявил, что хочет играть в Европе и "оставил в "Уфе" часть своего сердца".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

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