Названы лучшие спортсмены и тренеры 2020 года в Молдове

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. В столице Молдовы состоялось вручение премий за лучшие достижения года по версии Ассоциации спортивной прессы.

Наивысшего признания и премии "Браво" удостоилась Анастасия Никита. В 2020-м году она мастер женской вольной борьбе была самой успешной среди спортсменов Молдовы.

Премию в номинации "Лучший тренер" получил наставник Никиты Тудор Кырлан.

Среди молодых талантов лучшими назвали боксера Илью Аргату, а также бойца UFC Александра Романова.

"Сегодня у нас есть возможность оценить по праву людей, которые помогают нам гордится своей страной. Несмотря на сложные условия в прошедшем году и небольшое количество стартов, они выходили и добивались успеха", – заявил госсекретарь Министерства культуры, образования и исследований Иван Георгиу.

На вручении призов присутствовали многие ветераны молдавского спорта. Среди них - зампредседателя Олимпийского комитета Молдовы, олимпийская чемпионка Лариса Попова.

"Считаю что для всего спортивного сообщества это был очень тяжелый год, потому все то, что они планировали и к чему готовились, не удалось реализовать сполна, весь накопленный физический потенциал за год оказался неиспользованным. Хотелось бы, чтобы 2021 год стал переломным, и нам всем удалось добиться тех результатов, к которым мы так долго шли", – подчеркнула она.

Почетные награду также вручили 73-летнему борцу Михаилу Маляру, чемпиону мира по самбо среди ветеранов.

Лучшими профильными ассоциациями 2020 года были признаны Федерация борьбы и Федерация дзюдо Молдовы.

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