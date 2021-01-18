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Анастасия Никита.

Названы лучшие спортсмены и тренеры 2020 года в Молдове

© Photo : UWW / Gabor MARTIN
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210118/33291717/nazvany-luchshie-sportsmeny-2020-goda-v-moldove.html

Ассоциация спортивной прессы Молдовы вручила призы лауреатам прошедшего соревновательного года в нескольких номинациях.

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. В столице Молдовы состоялось вручение премий за лучшие достижения года по версии Ассоциации спортивной прессы.

Наивысшего признания и премии "Браво" удостоилась Анастасия Никита. В 2020-м году она мастер женской вольной борьбе была самой успешной среди спортсменов Молдовы. 

Премию в номинации "Лучший тренер" получил наставник Никиты Тудор Кырлан. 

Среди молодых талантов лучшими назвали боксера Илью Аргату, а также бойца UFC Александра Романова. 

"Сегодня у нас есть возможность оценить по праву людей, которые помогают нам гордится своей страной. Несмотря на сложные условия в прошедшем году и небольшое количество стартов, они выходили и добивались успеха", – заявил госсекретарь Министерства культуры, образования и исследований Иван Георгиу.

На вручении призов присутствовали многие ветераны молдавского спорта. Среди них - зампредседателя Олимпийского комитета Молдовы, олимпийская чемпионка Лариса Попова.

Мячи заждались.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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"Считаю что для всего спортивного сообщества это был очень тяжелый год, потому все то, что они планировали и  к чему готовились, не удалось реализовать сполна, весь накопленный физический потенциал за год оказался неиспользованным. Хотелось бы, чтобы 2021 год стал переломным, и нам всем удалось добиться тех результатов, к которым мы так долго шли", – подчеркнула она. 

Почетные награду также вручили 73-летнему борцу Михаилу Маляру, чемпиону мира по самбо среди ветеранов.

Лучшими профильными ассоциациями 2020 года были признаны Федерация борьбы и Федерация дзюдо Молдовы. 

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