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Спортсмен на соревнованиях по сноуборду, архивное фото

Главный приоритет – подготовка молдавских атлетов к зимней Олимпиаде

© Sputnik / Grigory Sysoev
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210121/33315632/Glavnyy-prioritet-podgotovka-moldavskikh-atletov-k-zimney-olimpiade.html

XXIV Зимние Олимпийские игры стали объектом особого внимания отечественно министерства образования, культуры и исследований.

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Подготовка молдавских спортсменов к 24-м зимним Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине, была главной темой, которую государственный секретарь в области молодежи и спорта Иван Георгиу обсудил с президентом Федерации биатлона Иваном Флоряном и генеральным секретарем лыжного и санного спорта Петром Бриа.

Молдавские олимпийцы в советское время и после.
© Sputnik / Moldova
Молдавские олимпийцы в советское время и после

В ходе встречи Георгиу отметил, что обеспечение всех необходимых условий для подготовки молдавских атлетов к участию в важнейших международных соревнованиях – приоритетная задача министерства.

В свою очередь, главы молдавских спортивных федераций проинформировали госсекретаря о том, на каком этапе сегодня находится процесс подготовки национальной сборной к Играм в Пекине.

Они также рассказали о главных проблемах, с которыми сталкиваются готовящиеся к Олимпиаде молдавские спортсмены, особо отметив специальные меры защиты, к которым тренеры и атлеты вынуждены прибегать в условиях пандемии коронавируса.

По окончании встречи госсекретарь Георгиу поблагодарил наставников, врачей и менеджеров, которые в нынешних сложных условиях продолжают вносить свой вклад в подготовку профессиональных спортсменов в Молдове.

24-е зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Столица Поднебесной была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.

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Теги:
министерство образования, культуры и исследований, сборная Молдовы, зимняя Олимпиада


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