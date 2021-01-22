Олейниченко переизбран главой Молдавской федерации футбола

Выборы главы Молдавской федерации футбола состоялись в пятницу в ходе Конгресса МФФ - за него проголосовали более 100 делегатов.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Президентом Молдавской федерации футбола (МФФ) на 4 года переизбран Леонид Олейниченко. Такое решение принято в пятницу в ходе Конгресса МФФ, на котором избирались руководящие органы федерации.

"За Леонида Олейниченко проголосовали 104 из 111 делегатов", - сообщили в пресс-службе МФФ.

В ходе конгресса Олейниченко представил отчет о своей деятельности в федерации за период 2019-2021 годов, а также рассказал о программе на следующие 4 года.

В то же время в состав исполнительного комитета МФФ были приняты новые члены: Николай Усатый, Юрий Булгэряну, Диана Булгару, Павел Прокудин, Севастьян Ботнарь и Виктор Стынэ.

На мероприятии присутствовали почетный президент МФФ Павел Чебану, госсекретарь по делам молодежи и спорта Ион Георгиу, а также президент Румынской федерации футбола Рэзван Бурляну и президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Павелко.

Специальные гости церемонии - всемирно известные украинские футболисты Олег Протасов и Анатолий Демьяненко.

По запросу ФИФА и УЕФА МФФ транслировала конгресс онлайн на отдельном канале для специальных экспертов двух международных форумов, которые затем примут решение о законности выборов.

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