Первые заявления переизбранного председателя Молдавской федерации футбола

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Вновь избранный председатель Молдавской федерации футбола (МФФ) Леонид Олейниченко сделал первые заявления после оглашения результатов голосования.
За то, чтобы доверить ему мандат на следующие 4 года, в ходе Конгресса МФФ отдали свои голоса 104 из 111 делегатов.
Олейниченко 37 лет, он занимал должности финансового директора, затем исполнительного директора федерации. А 22 мая 2019 года стал ее председателем, сменив на этом посту Павла Чобану.
"Приложу все усилия для развития футбола в стране, а именно будем проводить принятую на четыре года программу. Этот документ разработан при помощи европейских структур и международных экспертов. Уверен, что мы достигнем всех целей, установленных в этом документе. Только при общих усилиях мы сможем это сделать", – заявил Олейниченко.
Новая стратегия МФФ предусматривает популяризацию футбола в стране, более активное продвижение его в средствах массовой информации и укрепление сотрудничества с государственными институтами. Помимо этого, планируется улучшить процесс подготовки футболистов, представляющих цвета национальной сборной.
Как подчеркнул Олейниченко, за процессом избрания нового главы МФФ наблюдали представили УЕФА и ФИФА, это доказывает, что Молдова все больше начинает входить в поле зрения европейских и международных футбольных структур.
"У нас есть несколько совместных проектов. Они уже приняты и включены в программу развития на четыре года", – отметил председатель.
Он добавил, что эти организации открыты к сотрудничеству с Молдовой, поддержку всегда готовы оказать и футбольные федерации соседних стран. В частности, на конгрессе присутствовали главы профильных ассоциаций из Украины и Румынии Андрей Павелко и Рэзван Бурляну.
Делегаты ввели в состав исполнительного комитета МФФ новых членов, эти места получили Николай Усатый, Юрий Булгэряну, Диана Булгару, Павел Прокудин, Севастьян Ботнарь и Виктор Стынэ.
На мероприятии присутствовали почетный президент МФФ Павел Чебану, госсекретарь по делам молодежи и спорта Министерства образования, культуры и исследований Молдовы Ион Георгиу. Специальные гости церемонии – всемирно известные украинские футболисты Олег Протасов и Анатолий Демьяненко.
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