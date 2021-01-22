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Леонид Олейниченко.

Первые заявления переизбранного председателя Молдавской федерации футбола

© Photo : FMF - FEDERAȚIA MOLDOVENEASCA DE FOTBAL
Спорт
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Тема:
Будни молдавского футбола (133)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210122/33346509/pervye-zayavleniya-pereizbrannogo-predsedatelya-moldavskoy-federatsii-futbola.html

Леонид Олейниченко сказал, что намерен последовательно осуществлять принятую четырехлетнюю программу развития футбола в стране, а также заверил, что национальная федерация будет получать помощь и поддержку от международных профильных структур.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Вновь избранный председатель Молдавской федерации футбола (МФФ) Леонид Олейниченко сделал первые заявления после оглашения результатов голосования. 

За то, чтобы доверить ему мандат на следующие 4 года, в ходе Конгресса МФФ отдали свои голоса 104 из 111 делегатов.

Олейниченко 37 лет, он занимал должности финансового директора, затем исполнительного директора федерации. А 22 мая 2019 года стал ее председателем, сменив на этом посту Павла Чобану.

"Приложу все усилия для развития футбола в стране, а именно будем проводить принятую на четыре года программу. Этот документ разработан при помощи европейских структур и международных экспертов. Уверен, что мы достигнем всех целей, установленных в этом документе. Только при общих усилиях мы сможем это сделать", – заявил Олейниченко. 

Новая стратегия МФФ предусматривает популяризацию футбола в стране, более активное продвижение его в средствах массовой информации и укрепление сотрудничества с государственными институтами. Помимо этого, планируется улучшить процесс подготовки футболистов, представляющих цвета национальной сборной.

Глава Молдавской федерации футбола Леонид Олейниченко
© Photo : Federația Moldovenească de Fotbal / Ispirato.md
Олейниченко переизбран главой Молдавской федерации футбола

Как подчеркнул Олейниченко, за процессом избрания нового главы МФФ наблюдали представили УЕФА и ФИФА, это доказывает, что Молдова все больше начинает входить в поле зрения европейских и международных футбольных структур.

"У нас есть несколько совместных проектов. Они уже приняты и включены в программу развития на четыре года", – отметил председатель. 

Он добавил, что эти организации открыты к сотрудничеству с Молдовой, поддержку всегда готовы оказать и футбольные федерации соседних стран. В частности, на конгрессе присутствовали главы профильных ассоциаций из Украины и Румынии Андрей Павелко и Рэзван Бурляну. 

Делегаты ввели в состав исполнительного комитета МФФ новых членов, эти места получили Николай Усатый, Юрий Булгэряну, Диана Булгару, Павел Прокудин, Севастьян Ботнарь и Виктор Стынэ.

На мероприятии присутствовали почетный президент МФФ Павел Чебану, госсекретарь по делам молодежи и спорта Министерства образования, культуры и исследований Молдовы Ион Георгиу. Специальные гости церемонии – всемирно известные украинские футболисты Олег Протасов и Анатолий Демьяненко.

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Тема:
Будни молдавского футбола (133)

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