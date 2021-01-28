14:56 28 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.36
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Мяч

С кем сыграет молодежная сборная Молдовы в отборе на ЧЕ-2023

© Sputnik / Miroslav Rotari
Спорт
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210128/33411444/s-kem-sygraet-molodezhnaya-sbornaya-moldovy-v-otbore-na-euro-2023.html

Стали известны соперники молодежной сборной Молдовы U-21 по футболу в отборочном цикле к чемпионату Европы 2023 года.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Молодежная сборная Молдовы по футболу сыграет отборочные матчи в квалификационном раунде чемпионата Европы по футболу в 2023 с командами группы "Е". Таковы результаты жеребьевки, прошедшей в четверг в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

В группу помимо Молдовы вошли Гибралтар, Уэльс, Болгария, Швейцария, Нидерланды.

Жеребьевка поделила команды на восемь групп по 6 сборных и одну группу с 5 сборными. В каждой группе, кроме первой, - по команде из каждой корзины.
Российская сборная сыграет отборочные матчи с командами группы "С": Испания, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта.

Групповой этап будет проведен с марта 2021 года по июнь 2022 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавская федерация футбола поддержала НАЦ в борьбе против договорных матчей
Путин, футбол и Есенин: русский вZZгляд европейца Зорана Зекича
Первые заявления переизбранного председателя Молдавской федерации футбола


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Snake Under the Moonlight (Змея под луной) китайского фотографа Jinjing Lyu, ставший финалистом конкурса The Art of Building 2020.
Фото - Земля Будды - в объективе: лучшие снимки конкурса Art of Building 2020
Хороший символичный шаг: Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3.
"Хороший символичный шаг": Россия и США все-таки договорились продлить СНВ-3
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться