С кем сыграет молодежная сборная Молдовы в отборе на ЧЕ-2023

Стали известны соперники молодежной сборной Молдовы U-21 по футболу в отборочном цикле к чемпионату Европы 2023 года.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Молодежная сборная Молдовы по футболу сыграет отборочные матчи в квалификационном раунде чемпионата Европы по футболу в 2023 с командами группы "Е". Таковы результаты жеребьевки, прошедшей в четверг в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

В группу помимо Молдовы вошли Гибралтар, Уэльс, Болгария, Швейцария, Нидерланды.

Жеребьевка поделила команды на восемь групп по 6 сборных и одну группу с 5 сборными. В каждой группе, кроме первой, - по команде из каждой корзины.

Российская сборная сыграет отборочные матчи с командами группы "С": Испания, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта.

Групповой этап будет проведен с марта 2021 года по июнь 2022 года.

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