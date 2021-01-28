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Футбол. Лига Европы. Матч Локомотив - Шериф

Обладатель титула Чемпиона РМ перешел в армянскую футбольную команду "Ноа"

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210128/33416537/obladatel-titula-chempiona-moldovy-pereshel-v-armyanskuyu-komandu-noa.html

Игрок является воспитанником Академии футбольного клуба "Шериф". В составе тираспольской команды он выигрывал как Кубок, так и Суперкубок Молдовы.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. Руководство ФК "Шериф" и армянского клуба "Ноа" договорились о трансфере атакующего полузащитника тираспольского клуба Вадима Пайреля. Об этом сообщили в пресс-службе клуба "Шериф".

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"Коллектив ФК "Шериф" благодарит Вадима за приложенные усилия в развитие клуба и желает ему дальнейших успехов в профессиональной карьере", - напутствовали коллегу в клубе.

Вадиму Пайрелю 25 лет. Он является воспитанником Академии ФК "Шериф". Первый матч за команду провел в сезоне 2012-2013 годов в матче против ФК "Костулены". Всего в 72-х играх за первую команду отметился шестью забитыми мячами. Обладатель титула Чемпиона Молдовы, становился обладателем как Кубка, так и Суперкубка Молдовы.

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Теги:
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