Тридцать лет олимпийскому движению Молдовы: чего ждем и кем гордимся

Олимпийское движение современной Молдовы развивается уже три десятилетия. За это время отечественные спортсмены не пропустили ни одной Олимпиады, на многих наши атлеты занимали призовые места.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Молдавская олимпийская сборная, которая отправится на Игры в Токио, на данный момент сформирована из семи спортсменов, но к началу летней Олимпиады состав может пополниться еще несколькими отечественными атлетами, рассказал Sputnik глава Национального олимпийского комитета (НОК) Молдовы Николай Журавский в день 30-летия основания организации.

По его словам, квоты на Игры уже завоевали легкоатлеты Сергей Маргиев, Димитриана Сурду, Лилия Фиськович и Залина Петривская. В олимпийской сборной также лучница Александра Мырка, пловчиха Татьяна Салкуцан и борец Анастасия Никита. Все они продолжают активно готовиться к предстоящим состязаниям, которые из-за пандемии перенесли с лета 2020 года на 2021-й.

"Молдавская сборная участвовала на всех Олимпийских играх со дня образования отечественного комитета. На многих из них наши ребята завоевывали медали разного достоинства. Многие входили в первую шестерку и десятку. Молдавское олимпийское движение развивается", - рассказал корреспонденту Sputnik Журавский.

Сейчас все надежды НОК и отечественных любителей спорта связаны с новой олимпийской командой, куда вошли лучшие из лучших. Здесь и молодые спортсмены, и уже опытные атлеты, для которых предстоящая Олимпиада будет не первой в карьере. Несмотря на перенос Игр в Токио, перерыв в тренировках в период вынужденного карантина, они остаются в хорошей форме. Были в сложном 2020-м и международные чемпионаты, где представители молдавской команды завоевали призовые места.

"У нас есть лидеры в гребле, борьбе, дзюдо, легкой атлетике и плавании. Не исключено, что и в других видах спорта наши ребята проявят себя. Поэтому есть чему радоваться на 30-летний юбилей организации. Надеюсь, эта круглая дата даст импульс для покорения новых вершин", - сказал президент НОК.

Надежды легкой атлетики

Цвета национального флага на Олимпиаде в легкой атлетике будут защищать "молдавские осетины" – брат и сестра Сергей Маргиев и Залина Петривская. Оба выступают в метании молота. Занимаются они под чутким руководством своего отца Сослана Маргиева.

Сергей и Залина - участники Олимпиады в Лондоне. Ближе всего к успеху на том старте была именно Залина, занявшая 8-е место. Совсем немного ей не хватило до призов на чемпионате мира в 2019 году. Тогда судьба наград решилась в последних попытках. Сейчас ставки выше и результаты позволяют надеяться на реванш, а значит, и на первые олимпийские награды в метании молота.

Еще одна легкоатлетка - Лилия Фиськович. Она специализируется на беге. Ее "коронка" – длинные дистанции и марафоны. Именно Фиськович принадлежит национальный рекорд в марафоне и полумарафоне. Токио будет не первой Олимпиадой для отечественной бегуньи. Она уже выходила на дорожку Игр в Рио-де-Жанейро.

Димитриана Сурду выступает в толкании ядра. Игры в Токио станут для нее вторыми по счету после Рио в 2016-м. Тогда юная спортсменка не сумела подняться высоко, но с тех пор набралась опыта и уже почувствовала вкус медалей, поднимаясь на пьедестал различных международных турниров.

photo: facebook.com/Surdu Dimitriana Молдавская легкоатлетка Димитриана Сурду

Выстрелить точно в цель

Велики ожидания и от пловчихи Татьяны Салкуцан. Два года назад она взяла золото на юношеской Олимпиаде в Аргентине. Ее коронная дистанция - 200 метров на спине. В 2020-м Салкуцан даже тренировалась в Штатах – в Луисвилле, штат Кентукки, она учится с прошлого года. За 13 лет в плавании она стала мастером спорта международного класса. Рекорды на внутренней арене, победы на международных стартах. Салкуцан, которая в апреле отпразднует 20-летие, уже сейчас призер Кубков мира и чемпионатов Европы.

Стрелять из лука за Молдову будет чемпионка Европы, участница Олимпиады в Рио - Александра Мырка. Квалификационный норматив для попадания в Токио она выполнила на чемпионате мира в Хертогенбоше. Тогда она стала седьмой. К предстоящим Играм она готовится серьезно – в 2019-м даже ездила на сбор в Японию.

photo: Eduard Ciobanu Молдавская лучница Александра Мырка и ее тренер Ирина Чеканова

Стальной характер

Пожалуй, главные ожидания от чемпионки Европы в женской борьбе Анастасии Никиты. Под руководством наставника Тудора Кырлана она уже вписала свое имя в историю отечественного спорта. Никита становилась лучшей на чемпионатах мира и Европы среди кадетов и юниоров. А финал прошлогоднего континентального первенства в Риме хочется пересматривать снова и снова. Никита тогда проявила настоящий спортивный характер – проиграв челлендж за полминуты до окончания поединка, она сумела за три секунды до свистка провести атакующий прием и вырвать золото, которое, казалось, болгарка Биляна Дудова уже видела на своей груди.

Кстати, этот финал отметила даже Международная федерация борьбы, включив его в список лучших на турнире.

Эта победа и другие награды стали главным фактором признания Анастасии спортсменом 2020 года в Молдове. Это звание ей присудили в профильном министерстве, а также в Ассоциации спортивной прессы страны.

Анастасия же продолжает планомерно готовиться к Играм и мечтает о медали Токио.

Славная история молдавского спорта

В музее НОК в Кишиневе хранятся копии трофеев всех отечественных участников Олимпиад. Например, форма лучших спортсменов, в которой они выходили на старт. Национальный олимпийский комитет отпраздновал свое 30-летие, но в историю молдавского спорта золотыми буквами вписаны и имена тех, кто родился в советской Молдавии и выступал за сборную СССР: это олимпийская чемпионка в гребле Лариса Попова, гандболисты Вячеслав Горпишин и Наталья Русначенко, штангист Тудор Касапу, футболист Игорь Добровольский, пловец Юрий Башкатов, волейболисты Ефим Чулак, Юрий Чередник и Валентина Мишак.

музей НОК © Sputnik / Mihai Caraus

музей НОК © Sputnik / Mihai Caraus

музей НОК © Sputnik / Mihai Caraus

музей НОК © Sputnik / Mihai Caraus

музей НОК © Sputnik / Mihai Caraus

музей НОК © Sputnik / Mihai Caraus

музей НОК © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 7 © Sputnik / Mihai Caraus музей НОК

Всего в коллекции музея НОК хранится 8 медалей разного достоинства:

Серебро Николая Журавского и Виктора Ренейского в гребле на каноэ (Атланта, 1996 год);

Бронза Сергея Мурейко в борьбе (Атланта, 1996 год);

Серебро Олега Молдована в стрельбе (Сидней, 2000 год);

Бронза Виталия Грушака в боксе (Сидней, 2000 год);

Бронза Вячеслава Гожана в боксе (Пекин, 2008 год);

Бронза Кристины Йову в тяжелой атлетике (Лондон, 2012 год);

Бронза Анатолия Кырыку в тяжелой атлетике (Лондон, 2012 год).

Все эти трофеи далеко не последние в музее НОК. Залы этого помещения регулярно пополняют молодые надежды молдавского спорта. Сейчас взгляды прикованы к тем, кому выпала честь защищать цвета молдавского флага в Токио, кто способен стать новой историей олимпийского движения Молдовы.

Хочется верить, что уже этим летом очередная славная глава отечественного спорта будет написана.

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