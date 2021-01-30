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Молдавские саночники Ионуц Шишкану и Юлиан Опря

Молдавские саночники - в двадцатке на чемпионате мира

© Photo : Facebook / Moldova LUGE
Спорт
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/sports/20210130/33436821/moldavskie-sanochniki-v-dvadtsatke-na-chempionate-mira.html

В Федерации санного спорта Молдовы выразили восхищение продемонстрированным отечественной двойкой результатом.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Молдавские саночники Ионуц Шишкану и Юлиан Опря замкнули двадцатку на чемпионате мира по санному спорту, который проходит в немецком Кенигзее с 29 по 31 января.

"Горды сегодняшним результатом наших спортсменов. Двойка Шишкану / Опря смогла добиться невероятного 20-го места на чемпионате мира по санному спорту в Кенигзее и 8-го места в категории U23. Поздравляем парней. Вы сделали нас счастливыми", - говорится в сообщении Федерации санного спорта Молдовы.

Также в профильной структуре поздравили тренеров отечественных спортсменов.

Золото мирового первенства выиграла немецкая двойка Тонни Эггерт / Саша Бенекен. Серебро досталось их соотечественникам - Тобиасу Вендлю и Тобиасу Ариту, а бронзу увезут латыши Андрис и Юрис Сиксы.

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